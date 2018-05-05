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فصل التيار الكهربائى عن بعض الأماكن بالإسماعيلية للصيانة خلال شهر مايو

السبت، 05 مايو 2018 11:57 ص
فصل التيار الكهربائى عن بعض الأماكن بالإسماعيلية للصيانة خلال شهر مايو فصل التيار - أرشيفية


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن المهندس السيد إسماعيل محمد رئيس قطاع شبكات كهرباء الإسماعيلية انه سيتم فصل التيار الكهربائى خلال شهر مايو الجاري، بالأماكن التالية فى نطاق حى أول يتم فصل التيار عن المخازن المركزى ونفق الثلاثينى والأسرة 3 والمتحف، و الزهراء 3، وجراج الاتوبيس، وأبو جاد و المطاحن و فلتر نمرة 6، ومصر كوريا بالمنطقة الصناعية، وعبد الملك والمحطة 3 وكشك الإنارة بطريق مركز التدريب وهافانا للكاويتش، والجامع العباسى وعمر بن العاص، ومساكن العاملين بهيئة قناة السويس ومطحن غانم وجولد ستايل، وذلك فى إطار خطة الصيانة الدورية التى ينفذها قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية.

وأشار رئيس قطاع شبكات كهرباء الإسماعيلية فى بيان للشركة اليوم إلى أنه فى نطاق حى ثان سيتم فصل التيار عن برج السفير وشارع المنصورة والبلابسة 3 ومساكن الهيئة بالشهداء، والمطافئ 1 ، ودالتا جروب والمنطقة الرابعة والمستشفى والعشرينى، و23 شارع المدارس والأندلس وعتاقة، وإدارة عثمان وجمعية الشيخ زايد 3، و برج الكامليا والمدرسة الزخرفية وبرج المرور والزراعة 2، ومقابر الأقباط وبرج أحمد مبارك، وبرج جمال عبد الله و15 مايو، وبرج زهرة السلام وبرج على عبد الرحمن ،ومنطقة قهوة سوق الجمعة والفتح 1 وبرج حربى.

وفى نطاق حى ثالث يتم فصل التيار عن بجوار نادى الأشراف، والدائرى وجامعة قناة السويس، ومنطقة الكوكاكولا وبجوار نادى الكهرباء عمارات المتطور ومنطقة الطرق والكباري، وأرض الجمعيات وقاعة عثمان جامعة قناة السويس ومساكن الهيئة، وأمام نادى المنتزة بجوار نادى الأشراف، وحى جاردن سيتى، وأرض الجمعيات وداخل جمعية قناة السويس والبرج ب7 عمارات وخلف المحافظة الجديدة، ومنطقة 24 اكتوبر وعمارات الدواجن وش شبين الكوم وجامعة قناة السويس، وأبراج الفردوس وأرض الجمعيات وبجوار أراض الفردوس ومنطقة التمليك وأرض الجمعيات.

 

 


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