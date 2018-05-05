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السبت، 05 مايو 2018 12:59 م
خالد صلاح
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غدا.. "الصحفيين العرب" يطلق تقريره السنوى عن الحريات الصحفية فى الوطن العربى

السبت، 05 مايو 2018 12:50 م
غدا.. "الصحفيين العرب" يطلق تقريره السنوى عن الحريات الصحفية فى الوطن العربى مؤتمر اتحاد الصحفيين العرب


القاهرة (أ ش أ)
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يطلق اتحاد الصحفيين العرب، غدا الأحد، تقريره السنوى عن حالة الحريات فى الوطن العربى عام 2017 - 2018 بالتزامن مع عيد الصحافة العربية وذلك تحت شعار "اعتقال الحرية".

وتضمن التقرير 4 محاور، المحور الأول يتضمن رصدا لحالة الحريات الصحفية فى العالم العربى من واقع تقارير كل النقابات والمنظمات الصحفية الأعضاء وعددها 19 منظمة تمثل 18 دولة، ويتضمن المحور الثانى رؤية المنظمات الدولية لأوضاع الحريات الصحفية فى العالم العربى.

ويشمل المحور الثالث رؤى وتصورات القيادات النقابية لأوضاع الحريات فى العالم العربى (دراسة ميدانية)، فيما يتناول المحور الرابع مستقبل الحريات الصحفية فى العالم العربى "حلقة نقاشية".

وانتهى التقرير إلى مجموعة من النتائج والمؤشرات العامة حول أوضاع الحريات للصحافة والصحفيين فى الوطن العربى، أهمها تزايد نفوذ المؤسسات الصحفية فى العالم العربى فى مقابل تراجع دور الكيانات النقابية الصحفية سواء كانت نقابات أو اتحادات أو جمعيات أو هيئات، وغياب الضمانات الحقيقية التى تضمن حرية الحصول على المعلومات وتداولها فى أغلب الدول التى أقر ممثلوها بوجود قانون يكفل حرية الصحفيين فى الحصول على المعلومات وتداولها، واستمرار الأنظمة السياسية فى الأخذ بأشكال متنوعة من العقوبات التى توقع على الصحفى حال ارتكابها ما تعتبره السلطات خطأ جسيماً، وكذلك تدخل رجال الأعمال فى توجيه السياسات التحريرية للصحف التى يملكونها.

 


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