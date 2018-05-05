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غداً .. إنطلاق مهرجان البيئة الثانى من جامعة سوهاج

السبت، 05 مايو 2018 11:32 ص
غداً .. إنطلاق مهرجان البيئة الثانى من جامعة سوهاج الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج


سوهاج - محمود مقبول
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تستضيف غداً جامعة سوهاج مهرجان البيئة الثانى، والذى تنظمه جمعية تنمية وحماية البيئة بالتعاون مع جامعة سوهاج والمحافظة، وذلك بقاعة سيمنار كلية العلوم فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.

وقال الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، أن الهدف من المهرجان، تشجيع التميز لدى جميع الجهات التى يكون لها دور فى تنمية وحماية البيئة، وتبادل الخبرات بين الجهات والجمعيات المشاركة، موضحا ان أهمية هذا المهرجان تتمثل فى تعزيز الترابط بين الجهات الأكاديمية، والجهات التنفيذية والأهلية العاملة فى مجال البيئة وحمايتها من التلوث، وتشجيع التميز فى كافة قطاعات ومؤسسات .

وأشار الدكتور أحمد محمد سليمان عميد كلية العلوم، ورئيس المهرجان، إلى أن جمعية تنمية وحماية البيئة هى جمعية أهلية مشهرة برقم ٣١٦ لعام ١٩٨٥م، وهى من أقدم الجمعيات العاملة فى مجال حماية البيئة على المستوى القومى ومقرها كلية العلوم بالجامعة.

وقال الدكتور أحمد محمد حسانين رئيس مجلس إدارة الجمعية، أن اليوم الأول للمهرجان يتضمن مسابقة لأفضل كلية نظرية، وأفضل كلية عملية فى مجال تنمية البيئة وحمايتها من التلوث، كما يعقد ورشة عمل عن رياضة التحطيب، بمشاركة من محترفى هذه الرياضة بالمحافظة من خلال المركز الدولى لتعليم رياضة التحطيب، وبحضور أساتذة الجامعة، وذلك لوضع أسس علمية بما يجعلها تلقى قبول الشباب، بهدف الحفاظ على القيم الموروثة للعبة لما فيها من قيم الرجولة والشهامة والانتماء.

وأضاف حسانين، أن اليوم الثانى والثالث للمهرجان يشمل مسابقة أفضل مدينة، وأفضل مجلس قروى على مستوى المحافظة، ومسابقة أفضل جمعية أهلية فى مجال حماية البيئة، وذلك بمشاركة مديرية التضامن الإجتماعي.

 

 


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