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على جمعة: نصدر السجاد من أبيس ونأمل أن ننافس الشيرازى والفارسى

السبت، 05 مايو 2018 02:48 م
على جمعة: نصدر السجاد من أبيس ونأمل أن ننافس الشيرازى والفارسى الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير


الإسكندرية-هناء أبو العز
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قال الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، إن نجاح صناعة السجاد فى قرى أبيس، سيجعلنا نستمر لأننا وصلنا لمرحلة التصدير للخارج، ونتمنى أن تعود مصر مرة أخرى الأولى فى صناعة السجاد بالعالم، وتتفوق على الشيرازى والفارسى، ويكون  للسجادة المصرية رونق ومواصفات خاصة قادرة على المنافسة.

وأضاف جمعة فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش وضعه حجر أساس مجمع مصانع السجاد بأبيس، أن المنطقة كان بها ورش فى أماكن مختلفة وتم تجميعها فى المصانع الخمسة، ولأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل فما بالك وهو يكثر يوم بعد يوم، مشيرا إلى أن المصنع الأول أنشئ من أربع سنوات ونجح وزادت إنتاجياته لدرجة تصديره للخارج.

وأكد جمعة على رغبته فى عمل الناس قائلا:  تنمية الإنسان هى مهمتنا الأساسية، ونحصل على تبرعات الناس وأموالهم  لندورها ونعيدها للناس مرة أخرى، وهذا هو دور المجتمع المدنى الحقيقى فى المساهمة بتنمية  وبناء البلد وحل مشكلات أهله.

وعن تمهيد الطريق المؤدى لقرية أبيس، قال على جمعة، إن  بناء الهياكل الأساسية هى من أبجديات وأساسيات العمل، لذلك سنبدأ فى هذا المشروع والسنة القادمة ونحن نفتتح المصنع السادس، سنراعى تمهيد الطرق وتنمية البيئة المحيطة بالمصانع.

وقال الدكتورعلى جمعة، إن المصانع مستهدفة 6200 عامل وعاملة من قرى أبيس وما حولها، بالإضافة إلى وجود ورش فى 4 محافظات أخرى تعد نموذج مبدأى للبدء فى تنفيذ المصانع بها.

وأكد جمعة، أن الله قسم الأرزاق ولكن رزق من يعمل بيديه أكثر من رزق من يجلس على المكاتب، مشيرًا إلى أن المؤسسة تستهدف الغارمات بصورة أساسية، قائلا: أخرجنا 50 ألف غارمة خلال 8 سنوات، وليس دورنا فقط إخراجهم، ولكن العمل على عدم دخولهم السحون مرة أخرى، من خلال نظام به شق قانونى واقتصادى واجتماعى.


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