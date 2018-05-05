على جمعة: مصنع السجاد والكليم اليدوى بالإسكندرية نموذج للتعمير وتنمية الإنسان

قال الدكتور على جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، أثناء وضعه حجر أساس مصنع السجاد والكليم اليدوى بالإسكندرية، إن "اليوم نجنى بعض ثمار النجاح، ونبدأ فى طريق نجاحات أخرى بعد أن بدأ بـ20 نولًا، ونما إلى 100، ومن المقرر أن يكون 1000 نول، ليخدم من 1000 أسرة إلى 6000 أسرة.



وتمنى جمعة، فى كلمة له على هامش وضعه حجر الأساس بحضور محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، والقنصل السعودى صالح القمرة، أن نكون نموذج للتعمير لا للتدمير وتنمية الإنسان، قائلًا: "مهمتنا الأساسية ألا نفرق بين رجل وامرأة أو مسلم أو قبطى أوغيره، وإنما الانتماء للأرض الطيبة التى أسسنا المؤسسة باسمها مصر الخير".