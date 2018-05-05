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ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة

السبت، 05 مايو 2018 11:40 م
ضبط 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالخانكة دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى


القليوبية نيفين طه
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شنت مديرية الطب البيطرى بالقليوبية، بحملة مكبره داخل مدينة الخانكة وبالتنسيق مع ادارة تموين الخانكه حملة مكبرة على المجازر للكشف على اللحوم بمناسبة شهر رمضان .

 

أسفرت الحملة عن ضبط حوالى 3 طن دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مجزر دواجن يعيد تعبئتهم بتاريخ جديد الأمر الذى يعتبر غشا تجاريا.

 

كانت مديرية الطب البيطرى شنت حملة بقيادة الدكتور مجدى رباع والدكتورأيمن هشام الشعراوى، عن أحد المجازر وأسفرت عن  ضبط حوالى 3 أطنان دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى داخل مجزر دواجن يعيد تعبئتهم بتاريخ جديد الأمر الذى يعتبر غشا تجاريا، وتحرر عن ذلك محضر رقم و226 جنح أمن دولة طوارئ مركز الخانكة، وتم صدور قرار النيابة بإعدام المضبوطات كما تم ضبط 3 جزارين مزورين أختام وتحرر عن ذلك محاضر رقم 227 و228 و229 جنح أمن دولة طوارئ مركز الخانكة.

 

وتمت الحملة بتوجيهات الدكتورة أمل العيسلى مديرة المديرية والدكتور ناصر أبو سنة مدير عام المجازر والصحة العامة والدكتور حاتم عبدالحكم مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم.

 

 

 


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