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ضبط 235 هاربًا و1994مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بالبحيرة

السبت، 05 مايو 2018 11:28 ص
ضبط 235 هاربًا و1994مخالفة مرورية خلال حملة أمنية بالبحيرة اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة


البحيرة - ناصر جودة
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شنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون والهاربين من أحكام قضائية بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملة التى شارك فيها اللواء محمد هندى مدير المباحث والعميد محمد القاضى مدير إدارة المرور عن ضبط  235 متهمًا هاربًا من أحكام قضائية بالحبس  منهم حكم بالمؤبد فى قضية شروع فى قتل بمركز حوش عيسى وكذلك تحرير  1994مخالفة مرورية متنوعة .

 

 
 
 
 
 

 


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