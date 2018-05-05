ضاحى خلفان: تنظيم الحمدين يشكل خطرا على الأمن القومى العربى والعالمى







كتب محمد تهامى زكى

أكد ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، أن تنظيم الحمدين القطرى يمثل خطرا على الأمن القومى العالمى.

وكتب خلفان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تنظيم الحمدين يشكل خطرا على الأمن القومى العربى والعالمى بدعمه للإرهاب".