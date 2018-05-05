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ضاحى خلفان: تنظيم الحمدين يشكل خطرا على الأمن القومى العربى والعالمى

السبت، 05 مايو 2018 03:35 م
ضاحى خلفان: تنظيم الحمدين يشكل خطرا على الأمن القومى العربى والعالمى ضاحى خلفان


كتب محمد تهامى زكى
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أكد ضاحى خلفان تميم، قائد شرطة دبى السابق، أن تنظيم الحمدين القطرى يمثل خطرا على الأمن القومى العالمى.

وكتب خلفان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "تنظيم الحمدين يشكل خطرا على الأمن القومى العربى والعالمى بدعمه للإرهاب".

ضاحى خلفان
ضاحى خلفان

 


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