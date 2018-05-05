صور.. 10 معلومات عن هوكى الشرقية للآنسات المتوج ببطولة الدورى 21 مرة







الشرقية- فتحية الديب

توج فريق هوكى الشرقية للأنسات، الأسبوع الماضي، بطلاً للدورى لهذا الموسم للمرة الـ21 فى تاريخه، ذلك بعد فوزه فى المباراة التى أقيمت اليوم باستاد الشرقية، على نادى الشمس بهدفين مقابل هدف واحد.

ويقدم "اليوم السابع" 10 معلومات عن فريق هوكى الشرقية للأنسات، الذى يشرف على تدريبه نرمين الهجرسي، عضو مجلس إدارة نادى الشرقية الرياضي.

1-فريق هوكى الشرقية للأنسات،هو فريق جماعى يلعب باسم نادى الشرقية فى مدينة الزقازيق.

2-تعود بداية اللعبة إلى عصر الفراعنة حينما عثر رسوم منقوشة على جدران مقابر بنى حسان الفرعونية، مما أكد أن جذور تلك اللعبة فرعونية الأصل وانتقلت اللعبة إلى أوروبا وكانت معروفة فى مصر منذ القدم على أنها "الحوكشة" وعادت اللعبة إلى البزوغ مجدداً فى مدينة الشرقية فى مدرسة الثانوية العسكرية على يد المدرس الإنجليزى "لوكر" تقريباً فى عام 1917، ومنها انتقلت اللعبة إلى كل ربوع مصر وعلى الأخص الشرقية.

3- هوكى الشرقية للأنسات، لن يقل خبرة عن الهوكى للرجال، وعدم تمكينهم من السفر للبطولة الإفريقية العام الماضي،راجع للأوضاع المالية التى كان يمر بها النادي.

4 -حصل هوكى الشرقية للأنسات، على بطولة الدورى رقم 21 منذ أيام، وذلك للمرة السابعة على التوالي.منذ أيام.

5- يلتقى هوكى الشرقية للأنسات، يوم الجمعة القادم، مع فريق الشمس على إستاذ الإسماعيلية، فى نهائى الكاس.

6- يتميز فريق هوكى الشرقية للأنسات، بالمواظبة على التمرينات الرياضية فى الأجواء المختلفة من أمطار وتحمل حرارة الجو.

7- حصل هوكى الشرقية للأنسات، على المراكز الثالث والرابع فى أغلب البطولات الأفريقية وإتحيت الفرصة لهم لدخول المربع الذهبي.

8- عدم قدرتهم فى الحصول على المركز الأول والثانى فى البطولات الإفريقية، راجع للقوة البدنية التى يتميز بها بنات أفريقيا عنهن.

9- يتكون فريق هوكى الشرقية للسيدات من 25 فتاة ويشارك فى المبارات 18 والباقى إحتياطي، والمبارة عبارة عن 4 أشواط كل شوط ربع ساعة.

10- هوكى الشرقية للبنات أول نادى فى الجمهورية يحقق بطولات ويليه فى المركز الثانى نادى الشمس.























































