صور.. وكيل زراعة الإسماعيلية: وردنا 30 ألف طن قمح خلال أسبوعين







الإسماعيلية – جمال حراجى

كشف الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، عن توريد 30 ألف طن قمح خلال الـ 15يوما الماضية، لافتا إلى أن عملية توريد الأقماح من المزارعين بكافة قطاعات المحافظة مستمرة حتى منتصف يونيو، و نسعى إلى توريد 90 ألف طن قمح خلال هذا العام.

وأشار مبارك، إلى أن الحصاد يتم فى أكثر من مكان فى وقت واحد وفحص الكميات المسلمة، من خلال لجنة مشكلة من الزراعة والتموين، وفى حالة جودة القمح، حسب المواصفات المحددة من وزارة الزراعة والخاصة بنسبة نقاء القمح والرطوبة، وعدم خلطة بأنواع أخرى من الأقماح المستوردة، يتم منح المزارع قسيمة إستلام نقدية من البنك الزراعى، أو من الشركة القابضة للصوامع، ويتم التسليم خلال 48 ساعة فقط.

المساحة الفعلية للقمح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، أن موسم الحصاد بدأ فى 15 أبريل بمدينة القنطرة شرق وتصل المساحة الفعلية المنزرعة قمح هذا العام 41 ألف فدان حسب الحيازات الزراعية المسجلة وأكبر مساحة أرض منزرعة قمح بمدينة القنطرة شرق، حيث يوجد بها 19 ألف فدان، ويليها مدينة التل الكبير 15 ألف فدان وباقي المساحات موزعة على بقية القطاعات، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد 18 أردب، بواقع 150 كيلو جرام وزن الأردب.

نستهدف توريد 100 ألف طن

وأكد الدكتور السيد خليل على أن المتوقع توريد 90 ألف طن خلال هذا الموسم لكن من الممكن أن نصل إلى أكثر من 100 ألف طن قمح صالح للتوريد والتخزين، وخاصة أن الدولة مهتمة جدا هذا العام بزيادة نسب توريد القمح، وهو المحصول الإستراتيجى الأهم لما يمثله من قيمة إقتصادية للمواطن، ونحن فى الإسماعيلية، تم اتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة لموسم هذا العام، كما تم تشغيل مجمع صوامع القنطرة شرق الذي يستوعب 60 ألف طن، إضافة إلى صوامع الفيروز، بالمنطقة الصناعية، والتى تستوعب 36 ألف طن، وأن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، شدد على الالتزام بعدم استلام أي أقماح من خارج المحافظة وأي أقماح مختلطة بالقمح المستورد والتأكيد على صرف المستحقات المالية للمزارعين أولا بأول فور التوريد مباشرة.

مجمع صوامع القنطرة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة، ان مساحة مجمع صوامع القنطرة شرق 20 ألف مترمربع وبة 12 خلية كل خلية تسع 5 ألاف طن بإجمالي 60 ألف طن وجميع العمليات داخل الصوامع تدار عن طريق الكمبيوتر ولا يوجد تدخل بشرى مطلقا والتخزين ودرجة الحرارة والمقاومة كلها عمليات تتم عن طريق التكنولوجيا الحديثة والصوامع تم تجهيزها لتستوعب الكميات المنتجة من القمح بالمحافظة وهى 60 ألف طن كما يتم فحص الأقماح داخل الصوامع من خلال اللجنة المشكلة للفحص ويتم منح المزارع إيصال إستلام بة كافة المواصفات والسعر، ويتراوح سعر الأردب للقمح من 570 جنية إلى 600 جنية حسب درجة النقاوة والجودة.



حصاد القمح



وحدات التخزين بصوامع القنطرة شرق



صوامع القنطرة شرق



أحد خلايا صوامع القنطرة شرق



حصاد ودراس القمح



آلات دراس وحصاد القمح