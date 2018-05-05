video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 09:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وكيل زراعة الإسماعيلية: وردنا 30 ألف طن قمح خلال أسبوعين

السبت، 05 مايو 2018 07:45 ص
صور.. وكيل زراعة الإسماعيلية: وردنا 30 ألف طن قمح خلال أسبوعين حصاد القمح


الإسماعيلية – جمال حراجى
إضافة تعليق

كشف الدكتور السيد خليل مبارك وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، عن توريد 30 ألف طن قمح خلال الـ 15يوما الماضية، لافتا إلى أن عملية توريد الأقماح من المزارعين بكافة قطاعات المحافظة مستمرة حتى منتصف يونيو، و نسعى إلى توريد 90 ألف طن قمح خلال هذا العام.

وأشار مبارك، إلى أن الحصاد يتم فى أكثر من مكان فى وقت واحد وفحص الكميات المسلمة، من خلال لجنة مشكلة من الزراعة والتموين، وفى حالة جودة القمح، حسب المواصفات المحددة من وزارة الزراعة والخاصة بنسبة نقاء القمح والرطوبة، وعدم خلطة بأنواع أخرى من الأقماح المستوردة، يتم منح المزارع قسيمة إستلام نقدية من البنك الزراعى، أو من الشركة القابضة للصوامع، ويتم التسليم خلال 48 ساعة فقط.

المساحة الفعلية للقمح

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع "، أن موسم الحصاد بدأ فى 15 أبريل بمدينة القنطرة شرق وتصل المساحة الفعلية المنزرعة قمح هذا العام 41 ألف فدان حسب الحيازات الزراعية المسجلة وأكبر مساحة أرض منزرعة قمح بمدينة القنطرة  شرق، حيث يوجد بها 19 ألف فدان، ويليها مدينة التل الكبير 15 ألف فدان وباقي المساحات موزعة على بقية القطاعات، وتتراوح إنتاجية الفدان الواحد 18 أردب، بواقع 150 كيلو جرام وزن الأردب.

نستهدف توريد 100 ألف طن

وأكد الدكتور السيد خليل على أن المتوقع  توريد 90 ألف طن خلال هذا الموسم لكن من الممكن أن نصل إلى أكثر من 100 ألف طن قمح صالح للتوريد والتخزين، وخاصة أن الدولة مهتمة جدا هذا العام بزيادة نسب توريد القمح، وهو المحصول الإستراتيجى الأهم لما يمثله من قيمة إقتصادية للمواطن، ونحن فى الإسماعيلية، تم اتخاذ  كافة الاستعدادات اللازمة لموسم هذا العام، كما تم تشغيل مجمع صوامع القنطرة شرق الذي يستوعب 60 ألف طن، إضافة إلى صوامع الفيروز، بالمنطقة الصناعية، والتى تستوعب 36 ألف طن، وأن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، شدد على الالتزام بعدم استلام أي أقماح من خارج المحافظة وأي أقماح مختلطة بالقمح المستورد والتأكيد على صرف المستحقات المالية للمزارعين أولا بأول فور التوريد مباشرة.

مجمع صوامع القنطرة

وأضاف وكيل وزارة الزراعة،  ان مساحة مجمع صوامع القنطرة شرق  20 ألف مترمربع وبة 12 خلية كل خلية تسع 5 ألاف طن بإجمالي 60 ألف طن وجميع العمليات داخل الصوامع تدار عن طريق الكمبيوتر ولا يوجد تدخل بشرى مطلقا والتخزين ودرجة الحرارة والمقاومة كلها عمليات تتم عن طريق التكنولوجيا الحديثة  والصوامع تم تجهيزها لتستوعب الكميات المنتجة من القمح بالمحافظة وهى 60 ألف طن كما يتم فحص الأقماح داخل الصوامع من خلال اللجنة المشكلة للفحص ويتم منح المزارع إيصال إستلام بة كافة المواصفات والسعر، ويتراوح سعر الأردب للقمح من 570 جنية إلى 600 جنية حسب درجة النقاوة  والجودة.  

 
حصاد القمح
حصاد القمح

 

وحدات التخزين بصوامع القنطرة شرق
وحدات التخزين بصوامع القنطرة شرق

 

صوامع القنطرة شرق
صوامع القنطرة شرق

 

أحد خلايا صوامع القنطرة شرق
أحد خلايا صوامع القنطرة شرق

 

حصاد ودراس القمح
حصاد ودراس القمح

 

آلات دراس وحصاد القمح
آلات دراس وحصاد القمح

 

الدكتور سيد خليل
الدكتور سيد خليل

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. محافظ الإسماعيلية يناقش مقترحات إعادة فتح بعض الشوارع وتأمينها

الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

حصاد القمح فى الاسماعيليه

زراعة الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة