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السبت، 05 مايو 2018 03:18 م
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صور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات النقل للابتدائية

السبت، 05 مايو 2018 03:00 م
صور.. وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات النقل للابتدائية محمد عقل وكيل تعليم جنوب سيناء


جنوب سيناء – فايزة مرسال
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تفقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء امتحانات النقل للصفين الرابع والخامس الابتدائى التى انطلقت اليوم السبت بعد أن اختتمت الخميس الماضى للصفين الثانى والثالث الابتدائى بينما واصل صفوف النقل للمرحل المختلفة الامتحانات اليوم والتى انطلقت الأحد 29 إبريل وتنتهى الخميس 17 مايو.

وتفقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء اليوم السبت عدد من لجان الامتحانات بإدارة أبو رديس التعليمية رافقه خلالها وائل بخاتى مدير الإدارة.

شملت الجولة لجان مدرسة اللواء فريد عزت وهبة الابتدائية حيث أدى طلاب الصفين الرابع والخامس الامتحانات فى مادة اللغة العربية وشملت الجولة أيضا لجان مدرسة أبو رديس الإعدادية حيث أدى طلاب الصفين الأول والثانى الإعدادى الامتحانات اليوم فى مادتى الهندسة والتربية والفنية.

كما شملت الجولة التفقدية لجان مدرسة أبو رديس الثانوية حيث أدى طلاب الصف الأول الثانوى الامتحانات فى الهندسة والجغرافيا والأحياء.

وشدد عقل على عدم اصطحاب التليفونات المحمولة نهائياً داخل محيط اللجان للطلاب أو الملاحظين وضرورة تخصيص عضو من أمن اللجنة ليتسلم التليفونات من الطلاب ويسلمها لهم بعد انتهاء الزمن المحدد للامتحان.

وطالب وكيل الوزارة بالتصحيح أولا بأول وعدم رصد الدرجات بكشوف الرصد إلا بعد مراجعة نسبة العشرة فى المائة من أوراق الإجابة.

وطالب وكيل الوزارة الطلاب بمزيد من الجهد والاجتهاد للوصول إلى التفوق والدرجات العليا وعليهم اتباع القواعد العامة المنظمة لأعمال الامتحانات.

 

وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات النقل (1)
وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات النقل 

 

وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات النقل (2)
وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات النقل 

 

وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات النقل (3)
وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات النقل 

 

وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات النقل (4)
وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد امتحانات النقل 

 


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