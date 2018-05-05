صور.. وكيل تعليم الأقصر يتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس







الأقصر – أحمد مرعى

تفقد صباح اليوم السبت، طه بخيت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر عدد من المدارس، وذلك فى إطار جولاته لمتابعة سير الامتحانات للمراحل التعليمية المختلفة.

وتضمنت جولة وكيل الوزارة تفقد كافة مدارس إدارة القرنة التعليمية وعلى رأسها مدارس سعد زغلول التجريبية، والقرنة الإعدادية، والقرنة الثانوية المشتركة وغيرها من المدارس.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، فى بيان أن الإمتحانات تسير بشكل منتظم وتم الاستماع إلى الطلاب الذين أكدوا أن الإمتحانات فى مستوى الطلاب وكافة الأسئلة من المنهج الذى تم دراسته وكذلك تم التأكد من هدوء اللجان والإلتزام من قبل موجهى ورؤساء اللجان بتوقيتات بدء الإمتحان بكل لجنة.

الجدير بالذكر أن اليوم هو أول أيام إمتحانات الشهادة الإعدادية والتى من المقرر أن تستمر حتى الخميس 10 مايو الجارى.



وكيل تعليم الأقصر يتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس



وكيل تعليم الأقصر يتفقد إمتحانات الشهادة الإعدادية بالمدارس