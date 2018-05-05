صور.. وصول وزيرى الزراعة والتموين حقول القمح بالفيوم لمتابعة موسم الحصاد

صور.. وصول وزيرى الزراعة والتموين حقول القمح بالفيوم لمتابعة موسم الحصادالسبت، 05 مايو 2018 11:26 ص
وزيرا الزراعة والتموين يتابعان موسم حصاد القمح بالفيوم
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وصل منذ قليل الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتور على مصيلحى وزير التموين، والدكتور جمال سامي محافظ الفيوم الي حقول القمح بقرية تلات التابعة لمركز الفيوم حيث يشهدون موسم حصاد وتوريد محصول القمح، ومن المقرر أن يتفقد الوزيران عددًا من المشروعات التنموية الزراعية بالمحافظة، ويرافقهم عدد من قيادة وزارتى الزراعة والتموين .
وسيقوم الوزيران والمحافظ عقب انتهاء جولتهم بالحقول الزراعية بزيارة مطحن مدينة الفيوم
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