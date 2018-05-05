video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 11:28 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور..وزير خارجية ليبيا يبحث مع نظيره الطاجيكى تعزيز أطر التعاون الدبلوماسى

السبت، 05 مايو 2018 10:34 ص
صور..وزير خارجية ليبيا يبحث مع نظيره الطاجيكى تعزيز أطر التعاون الدبلوماسى وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة مع نظيره الطاجيكى سراج الدين أصلوف


كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

اجتمع وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة، مع نظيره الطاجيكى سراج الدين أصلوف أمس الجمعة، على هامش مشاركته فى أعمال المؤتمر الدولى رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذى تستضيفه العاصمة الطاجيكية دوشنبيه.
 
تناول الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك كما قام الوزيران باستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق الدبلوماسى. 
 
وأكد الوزيران على ضرورة التشاور المستمر حيال الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مناقشة التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الصديقين الليبي والطاجيكى.
 
كما أطلع وزير الخارجية الطاجيكى نظيره الليبى، على الاستراتيجية الوطنية لجمهورية طاجيكستان لمكافحة الإرهاب حيث قدم شرحا وافيا عن آليات ورؤية وبنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بطاجيكستان.
 
وفى نهاية الاجتماع أبدى الوزيران استعدادهم للتعاون المشترك فى العديد من المجالات والتعاون بالأخص فى مجال مكافحة الإرهاب بأشكاله المتنوعة.
 
وتقدم محمد سيالة بالشكر الجزيل لنظيره الوزير سراج الدين أصلوف وزير خارجية جمهورية طاجيكستان الصديقة على الدعوة الكريمة للمشاركة ولحسن الاستقبال وحفاوة الترحيب وكرم الضيافة كما تقدم بالتهانى لجمهورية طاجيكستان على نجاح المؤتمر الدولى.
 
المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب
المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب

جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر

وزيرى الخارجية
وزيرى الخارجية
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير خارجية ليبيا يبحث مع مبعوث بوتين العلاقات بين موسكو وطرابلس

وزير خارجية ليبيا يجرى مباحثات فى موسكو

ليبيا

اخبار ليبيا

محمد سياله

وزير الخارجيه الطاجيكى




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة