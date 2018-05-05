صور..وزير خارجية ليبيا يبحث مع نظيره الطاجيكى تعزيز أطر التعاون الدبلوماسى

صور..وزير خارجية ليبيا يبحث مع نظيره الطاجيكى تعزيز أطر التعاون الدبلوماسىالسبت، 05 مايو 2018 10:34 ص
وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة مع نظيره الطاجيكى سراج الدين أصلوف
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اجتمع وزير الخارجية الليبى محمد الطاهر سيالة، مع نظيره الطاجيكى سراج الدين أصلوف أمس الجمعة، على هامش مشاركته فى أعمال المؤتمر الدولى رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذى تستضيفه العاصمة الطاجيكية دوشنبيه.
تناول الاجتماع القضايا ذات الاهتمام المشترك كما قام الوزيران باستعراض العلاقات الثنائية وسبل تطويرها فى مختلف المجالات وتعزيز أطر التنسيق الدبلوماسى.
وأكد الوزيران على ضرورة التشاور المستمر حيال الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية بالإضافة إلى مناقشة التعاون الثنائى بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة بين الشعبين الصديقين الليبي والطاجيكى.
كما أطلع وزير الخارجية الطاجيكى نظيره الليبى، على الاستراتيجية الوطنية لجمهورية طاجيكستان لمكافحة الإرهاب حيث قدم شرحا وافيا عن آليات ورؤية وبنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب بطاجيكستان.
وفى نهاية الاجتماع أبدى الوزيران استعدادهم للتعاون المشترك فى العديد من المجالات والتعاون بالأخص فى مجال مكافحة الإرهاب بأشكاله المتنوعة.
وتقدم محمد سيالة بالشكر الجزيل لنظيره الوزير سراج الدين أصلوف وزير خارجية جمهورية طاجيكستان الصديقة على الدعوة الكريمة للمشاركة ولحسن الاستقبال وحفاوة الترحيب وكرم الضيافة كما تقدم بالتهانى لجمهورية طاجيكستان على نجاح المؤتمر الدولى.
المؤتمر الدولي رفيع المستوى لمكافحة الإرهاب
جانب من المؤتمر
وزيرى الخارجية
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