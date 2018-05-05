صور.. وزير القوى العاملة يسلم 1014 عاملا غير منتظم شهادات أمان بالإسكندرية







الإسكندرية جاكلين منير

سلم وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم السبت، 1014عاملا من العمالة غير المنتظمة ، شهادات "أمان" بمحافظة الإسكندرية، وتسلمها عدد من العمالة، فضلا عن أصحاب الشركات ليقوموا بدورهم بتسليمها للعمال، وذلك بحضور السكرتير العام المساعد، اللواء أحمد بسيوني، نيابة عن المحافظ، وحسن رداد إبراهيم، مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، وباتعة أمين وكيل المديرية، وخالد الفقى رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية ، فتحى عبد اللطيف رئيس الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، والقيادات العمالية من قطاع البترول.

وقال الوزير: إن المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لرعاية وحماية العمالة غير المنتظمة، أدت إلى استنفار كافة الأجهزة بالدولة للنظر إلى تلك الفئة وتقديم الرعاية لهم، مشيرا إلى أن شهادة "أمان" تعد بمثابة حجر الأساس والخطوة الأولى فى طريق حماية تلك الفئة.

وأضاف أن الوزارة تقديم جميع سبل التعاون لرعاية تلك الفئة، ومن هذا المنطلق أطلقت الوزارة فى مارس الماضى حملة "حماية" لتسجيل هذه العمالة على قواعد بيانات الوزارة، وأسفرت على مدى شهرين من تسجيل مليونين و100 ألف عامل ، جارى إدخال بياناتهم بمركز معلومات الوزارة ومراكز المعلومات بالمديريات، لتصنيفهم جغرافيا ومهنيا، تمهيدا لوضع آلية تنظم عملية تشغيلهم، ووضع رؤية للرعاية الشاملة وفقا لكل فئة بالتنسيق والتعاون مع وزارات التضامن الاجتماعى، والمالية، والتنمية المحلية، والمحافظات، والنقابات العمالية.

وأوضح أن الوزارة قامت من خلال حسابات العمالة غير المنتظمة، برصد 25 مليون جنيه لشراء شهادة أمان للمسجلين فى هذه الفئة، وسيتم مضاعفة هذا الرقم لتوسيع الاستفادة لهذه الفئة من الشهادة، منوها إلى أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلة بقواعد البيانات بالوزارة قبل إطلاق حملة "حماية" كانت حوالى 300 ألف عاملا، مقدما الشكر للعاملين فى مديريات القوى العاملة فى المحافظات على الجهد المبذول فى حصر تلك العمالة، فضلا عن التحضير للانتخابات العمالية، مؤكدا أن هؤلاء العاملين لديهم عزيمة وتصميم وإرادة لاستكمال منظومة الرعاية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، وإجراء الانتخابات بمواقع العمل المختلفة.

واستعرض سعفان جهود الوزارة لتقديم الرعاية الاجتماعية والصحية لهذه الفئة من العمالة، مشيرا إلى أنه تم خلال الفترة من مايو 2017 حتى أبريل 2018 صرف 16 مليونا و252 ألفا و159 جنيها على هذه الفئة المسجلة بقواعد بيانات الوزارة، منها 15 مليونا و189 ألفا و459 جنيها على الرعاية الاجتماعية ، والباقى على الرعاية الصحية.

وتابع أن الوزارة تعمل فى الفترة الحالية على تطوير العمل بها من خلال ميكنة كل الأعمال ، وتطوير المنظومة الإلكترونية، معلنا عن إطلاق مبادرة لاختيار أفضل مديرية قوى عاملة على مستوى الجمهورية فى 2018، من خلال تقييم جميع إنجازاتها.

ووجه السكرتير العام المساعد للمحافظ الشكر والتقدير للوزير، مقدما اعتذار المحافظ لعدم الحضور بتواجده بالقاهرة، مشيرا إلى أن المحافظة تعتمد على العمالة غير المنتظمة فى كافة المجالات، ليقوموا بسد العجز فى الخدمات المعاونة.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة، أن الوزير كلفنى للعمل بالمديرية فى نوفمبر الماضى على عدد من الملفات كان على رأسها العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهنى، والشئون النقابية العمالية، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة تم صرف 863 ألف جنيه، كمنح ورعاية اجتماعية لنحو 4315 عاملا، فضلا عن الرعاية الصحية لنحو 513 عاملا بقيمة 293 ألفا و501 جنيه ، كما استفاد من المنح الاجتماعية 63 أسرة بقيمة 30 ألفا و400 جنيه، منوها إلى أنه تم التعاقد مع 4 مستشفيات بالمحافظة لعلاج تلك الفئة وأسرهم.

وأشار إلى أن ذلك بخلاف 1014 شهادة "أمان" التى نحن بصدد توزيعها بقيمة 507 آلاف جنيه، موضحا أنه تم تسجل 68 ألفا و234 عاملا فى إطار حملة "حماية" التى نظمتها الوزارة.

وقال: إنه من خلال 4 مراكز تضم 29 ورشة تابعة للمديرية تم عمل 15 دورة تدريبية لـ 267 متدربا خلال العام الحالي، على ميكانيكا السيارات واللحام والتفصيل والتبريد والتكييف وصيانة أجهزة منزلية، ويجرى حاليا التجهيز للانتخابات العمالية فى منتصف مايو الجارى ، وذلك بعد توفيق أوضاع المنظمات النقابية طبقا لما نص عليه القانون ولائحته التنظيمية .

كما تفقد وزير القوى العاملة، مركز التدريب المهنى بمحرم بك بالإسكندرية التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، بعد تطويره من حيث ورش التفصيل والخياطة واللحام لتخريج عمال مدربين ومؤهلين للعمل بسوق العمل الداخلى والخارجي، رافقه خلال الجولة بالمركز حسن رداد مدير المديرية.

وأكمل أن الوزارة تعمل على خلق نموذج تدريبى متميز بفكر مختلف للتدريب لمواكبة التطورات المتسارعة على سوق العمل، وبما يضمن تأهيل شباب الخريجين للالتحاق بفرص العمل المتاحة بالداخل والخارج، فضلا عن التدريب على ريادة الأعمال وإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لفتح مجالات للعمل على خلاف الصورة النمطية للوظائف.

وأكد أن الوزارة تستهدف تدريب 10 آلاف متدرب سنويا، وذلك من خلال عدد من البروتوكولات لتوفير معدات وأجهزة حديثة تحدث طفرة فى العملية التدريبية، لتخريج متدربين مهرة، فضلا عن تحديث الورش وتطويرها وتجهيزها، بالإضافة إلى المناهج التدريبية اللازمة طبقاً للمستويات الفنية العالمية، وإعداد وتأهيل وتقييم المدربين العاملين بمراكز التدريب المهنى المستهدف تطويرها، وضرورة مواءمة مدد التدريب مع كل حرفة مطلوب تدريبيها لتتراوح ما بين شهر إلى 4 أشهر ليتمكن الشباب المتدرب من الاستفادة القصوى من البرنامج التدريبي، مطالبا بضرورة توفير قاعدة بيانات لكل المتدربين ومتابعة توفير فرص عمل لهم.

وتفقد الوزير، ورشة الحياكة والتفصيل والتى تحظى بإقبال عالى من المتدربات، فضلا عن ورش المحمول مطالبا بتوفير فرص تدريب للإناث فى كل المجالات، مؤكدا أنه لم يعد هناك مجال عمل مقتصر على الذكور فضلا عن أن السيدة المصرية أثبتت أنها قادرة على اقتحام كل مجالات العمل والنجاح وإثبات الذات، كذلك توفير "شنطة معدات" للمتدربين لتشجيع الشباب على الاستفادة من التدريب، كما تفقد ورش اللحام، والسيارات، وورشة الحاسب الآلى، طالبا من مديرى الورش تقديم دراسة لتطويرها ، والماكينات المطلوب اضافتها.



































































































