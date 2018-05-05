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صور.. وزير الزراعة من الفيوم: 3 ملايين و264 ألف فدان تم زراعتها قمحا

السبت، 05 مايو 2018 12:48 م
صور.. وزير الزراعة من الفيوم: 3 ملايين و264 ألف فدان تم زراعتها قمحا جانب من الزيارة


الفيوم - رباب الجالي
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قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن مساحة الأراضى المنزرعة بالقمح على مستوى الجمهورية هذا العام بلغت 3 مليون و264 ألف فدان وهو ما يظهر اهتمام الحكومة بزراعة القمح.

 

جاء ذلك خلال زيارته برفقة وزير التموين للفيوم، مشيرا إلى أن محافظة الفيوم قامت بزراعة 198 ألف فدان بالقمح هذا العام وهو ما يقرب من 50% من إجمالى الأراضى الزراعية بالمحافظة، لافتا إلى أن نسبة الفقد تصل إلى 15% وتم الغاء الشون الترابية.

 

وأشار الوزير أن الحقل الذى يقوم بزيارته اليوم بمحافظة الفيوم، القمح منزرع بها بطريقة المصاطب ولدينا 800 ألف فدان منزرع بطريقة المصاطب وهدفنا الوصول إلى مليون و200 ألف فدان منزرع بهذه الطريقة لأنها توفر المياه وتزيد الانتاجية، قائلا سنعيد دراسة جميع المحاصيل خاصة القصيرة المدة وستكون دراسة شاملة مع عوامل الجو والرياح والأمطار.

 

ولفت الوزير إلى أن زيارته لرؤية سلسلة زراعة وتوريد القمح من المزرعة حتى الصومعة حتى المطاحن.

 

وأكد أن موسم القمح بدأ منذ 15 يوما ونتابع محافظات مختلفة، ولفت إلى أن معدلات إنتاج الفدان مرضية ولكننا نحاول الوصول إلى إنتاجية أعلى، والوزارة ستقوم خلال العام القادم بدعم  50 ألف فدان ببذور القمح.

وزيرا التموين والزراعة بالفيوم (1)
 
وزيرا التموين والزراعة بالفيوم (2)
 

 

وزيرا التموين والزراعة بالفيوم (3)
 
 
وزيرا التموين والزراعة بالفيوم (4)
 

 

وزيرا التموين والزراعة بالفيوم (5)
 

 

وزيرا التموين والزراعة بالفيوم (6)
 

 

وزيرا التموين والزراعة بالفيوم (7)
 

 

وزيرا التموين والزراعة بالفيوم (8)

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