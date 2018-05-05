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صور.. وزير الأوقاف يصل المنوفية لافتتاح مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات

السبت، 05 مايو 2018 11:29 ص
صور.. وزير الأوقاف يصل المنوفية لافتتاح مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات وزير الأوقاف يصل المنوفية


المنوفية - محمود شاكر
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وصل قبل قليل، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، لافتتاح مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات. 
 

ويتكون الشروع من 88 عمارة بإجمالى 2110 وحدات سكنية كاملة المرافق، وبمساحات تتراوح ما بين 55 م2 – 80 م2، ومبانى خدمية عبارة عن "  مول تجارى، ونادى اجتماعى، ومركز صحى، وحضانة " .


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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