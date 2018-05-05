صور.. وزير الأوقاف يصل المنوفية لافتتاح مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات

صور.. وزير الأوقاف يصل المنوفية لافتتاح مشروع إسكان الشباب بمدينة الساداتالسبت، 05 مايو 2018 11:29 ص
وزير الأوقاف يصل المنوفية
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وصل قبل قليل، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، لافتتاح مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات.
ويتكون الشروع من 88 عمارة بإجمالى 2110 وحدات سكنية كاملة المرافق، وبمساحات تتراوح ما بين 55 م2 – 80 م2، ومبانى خدمية عبارة عن " مول تجارى، ونادى اجتماعى، ومركز صحى، وحضانة " .
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