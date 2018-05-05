صور.. وزير الأوقاف يتفقد شقق مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات







المنوفية -محمود شاكر

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جولة تفقدية لمشروع إسكان الشباب بمدينة السادات، للوقوف على مدى الانتهاء من المشروع من شقق سكنية.

وتفقد وزير الأوقاف المبانى المختلفة والمركز الصحى والنادى الاجتماعى، والحضانة، وشدد على ضرورة التأكيد على التشطيب الافضل دائما .



شارك وزير الأوقاف فى الزيارة، المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، المهندس علاء عبدالعزيز وكيل الوزارة للاسكان والتشييد بالهيئة، أحمد عطية وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية بالهيئة، والمهندس كمال عطية مدير عام التنفيذ، سيد خليف مدير عام منطقة أوقاف المنوفية، والمهندسين المشرفين على المشروع .



يذكر أن المشروع يتكون من 88 عمارة بإجمالى 2110 وحدات سكنية كاملة المرافق وبمساحات تتراوح ما بين 55 م2 – 80 م2، ومبانى خدمية عبارة عن " مول تجارى، ونادى اجتماعى، ومركز صحى، وحضانة "، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية من صرف صحى وأغذية المياة، وطرق، وتنسيق الموقع العام، وتتراوح المساحات بين "52،55، 65، 74، 76،79"متر، منها غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ ومنها غرفتين وصالة ومطبخ وحمام وسعر البيع بالتتابع " 130 الف، و 136 الف، و 161 الف، و 173 الف، و 186الف، و 191 " .

















































