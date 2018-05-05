video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 01:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وزير الأوقاف يتفقد شقق مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات

السبت، 05 مايو 2018 01:02 م
صور.. وزير الأوقاف يتفقد شقق مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات جانب من الجولة


المنوفية -محمود شاكر
إضافة تعليق

أجرى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، جولة تفقدية لمشروع إسكان الشباب بمدينة السادات، للوقوف على مدى الانتهاء من المشروع من شقق سكنية.

وتفقد وزير الأوقاف المبانى المختلفة والمركز الصحى والنادى الاجتماعى، والحضانة، وشدد على ضرورة التأكيد على التشطيب الافضل دائما .


شارك وزير الأوقاف فى الزيارة، المهندس سيد محروس رئيس هيئة الأوقاف، المهندس علاء عبدالعزيز وكيل الوزارة للاسكان والتشييد بالهيئة، أحمد عطية وكيل الوزارة للشئون الاقتصادية بالهيئة، والمهندس كمال عطية مدير عام التنفيذ، سيد خليف مدير عام منطقة أوقاف المنوفية، والمهندسين المشرفين على المشروع . 


يذكر أن المشروع يتكون من 88 عمارة بإجمالى 2110 وحدات سكنية كاملة المرافق وبمساحات تتراوح ما بين 55 م2 – 80 م2، ومبانى خدمية عبارة عن "  مول تجارى، ونادى اجتماعى، ومركز صحى، وحضانة "، كما تم الانتهاء من تنفيذ أعمال البنية التحتية من صرف صحى وأغذية المياة، وطرق، وتنسيق الموقع العام، وتتراوح المساحات بين "52،55، 65، 74، 76،79"متر، منها غرفة نوم وصالة وحمام ومطبخ ومنها غرفتين وصالة ومطبخ وحمام وسعر البيع بالتتابع " 130 الف، و 136 الف، و 161 الف، و 173 الف، و 186الف، و 191 " . 
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. وزير الأوقاف يصل المنوفية لافتتاح مشروع إسكان الشباب بمدينة السادات

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف: لن نسمح لغير أئمتنا بتنظيم الاعتكاف وساحات العيد .. ننظم 22 ألف ملتقى ثقافى وفكرى فى رمضان.. ولن نترك ساحة الدعوة خالية لأحد.. وخاطرة التراويح لن تزيد عن 7 دقائق

وزير الأوقاف يفتتح اليوم مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة السادات

صور.. وزير الأوقاف من المنوفية: ترشيد المياه أمر يمتد لروح الإسلام وعلى المواطنين تقليد الهولنديين الأكثر ترشيدا للمياه فى العالم.. مختار جمعة يدعو لعدم عدم الإسراف فى شهر رمضان.. ويعلن الانتهاء من فرش 600 مسجد

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

وزير الاوقاف

السادات

اسكان شباب




لا تفوتك
الصحة تضبط 34 طن أغذية فاسدة فى حملة للرقابة على الأسواق قبل رمضان

الصحة تضبط 34 طن أغذية فاسدة فى حملة للرقابة على الأسواق قبل رمضان

رئيس السكة الحديد: أنهينا استعدادات السفر فى رمضان وضمان تسهيل حجز التذاكر

رئيس السكة الحديد: أنهينا استعدادات السفر فى رمضان وضمان تسهيل حجز التذاكر

إعادة الإعمار.. ورقة قطر للعودة إلى سوريا.. إمارة الإرهاب قادت سيناريو الخراب وتتأهب لحملة نهب عبر بوابة البناء.. تقارير غربية تحذر من الشركات "متعددة الجنسيات".. ومسئول سورى: لا مكان لـ "رعاة الدمار"

إعادة الإعمار.. ورقة قطر للعودة إلى سوريا.. إمارة الإرهاب قادت سيناريو الخراب وتتأهب لحملة نهب عبر بوابة البناء.. تقارير غربية تحذر من الشركات "متعددة الجنسيات".. ومسئول سورى: لا مكان لـ "رعاة الدمار"

أسواق الإسكندرية تستعد لرمضان.. استقرار فى أسعار الياميش.. ونجوم الكرة يسيطرون على البلح: "محمد صلاح وكوبر والحضرى الأغلى.. وميسى ينافس رونالدو.. وحسام البدرى الأقل سعرا"

أسواق الإسكندرية تستعد لرمضان.. استقرار فى أسعار الياميش.. ونجوم الكرة يسيطرون على البلح: "محمد صلاح وكوبر والحضرى الأغلى.. وميسى ينافس رونالدو.. وحسام البدرى الأقل سعرا"

إزاى تحققى المعادلة الصعبة مع ابنك لامتحانات من غير ضغوط؟

إزاى تحققى المعادلة الصعبة مع ابنك لامتحانات من غير ضغوط؟

الأهلى يغلق ملف عودة رمضان صبحى.. ويكثف مفاوضات ضم أفشة

الأهلى يغلق ملف عودة رمضان صبحى.. ويكثف مفاوضات ضم أفشة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة