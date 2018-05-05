صور.. مميش لأصحاب كرفانات حدائق نمرة 6: لن نقطع رزق أحد ونجهز مكانا بديلا







الإسماعيلية – جمال حراجى

أكد الفريق مهاب مميش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ورئيس هيئة قناة السويس على أن الشباب هم أمل مصر وذخيرتها ومستقبلها وغدها المشرق، وأن كافة أجهزة الدولة تسعى جاهدة بكل ما لديها لدعم الشباب وخدمتهم وبذل أقصى الجهود لتحقيق المزيد من استثمار ما لديهم من طاقات وحماس لبناء الوطن، مؤكدا لجميع الشباب أصحاب مشروعات الكرفانات الكائنة بحدائق منطقة نمرة 6، أننا كمسئولين لن نقطع رزق أحد ولكن مهمتنا جميعا الحفاظ على الشكل العام والمظهر الحضارى للدولة المصرية بشكل عام والإسماعيلية بصفة خاصة، ومن هنا فلابد من توفير كافة عناصر الأمن والأمان للجميع وأن تكونوا جميعا بمكان مؤمن تتوافر به كافة الخدمات والمرافق الأساسية مع التجميل والتطوير، ومشيرا إلى أنه لن يسمح بأى تجاوز أو مخالفة فى مثل تلك الأماكن.

جاء ذلك خلال اللقاء موسع الذى عقده الفريق مهاب مميش بمقر مبنى المحاكاة مع الشباب أصحاب كرفانات منطقة حدائق نمرة 6 بالإسماعيلية بحضور اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد على شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعقيد هشام محمد على المستشار العسكرى، والنائب اللواء أشرف عمارة عضو مجلس النواب وعدد من قيادات هيئة قناة السويس والقيادات التنفيذية.

وأضاف مميش أنه تقرر تشكيل لجنة تضم ممثلى المحافظة وهيئة قناة السويس ومديرية الأمن، ونواب البرلمان، لتتولى متابعة تنفيذ أعمال تجهيز المكان البديل من خلال لجنة فنية هندسية متخصصة ستتولى عمل "لاندسكيب" وتخطيط شامل للموقع الجديد، وسيتم تزويده بدورات مياه عمومية، وكافة المرافق من كهرباء ومياه وخدمات متكاملة وسيتم البدء فى تنفيذ مشروع تجهيز المكان البديل، اعتبار من الأسبوع المقبل على أن يتم الانتهاء تماما من تجهيز الموقع كاملا وشاملا لكافة المرافق بنهاية أجازة عيد الفطر المبارك ليتم الانتقال للموقع عقب العيد مباشرة.

وأوضح رئيس هيئة قناة السويس، أنه سوف يتم الإعلان عن الموقع الجديد والإعلان عن بدء تلقى الطلبات لشغل المكان والحصول على قرار التخصيص عن طريق المحافظة، ويتم تقنيين الأوضاع للجميع، مؤكدا على أنه سوف يكون مكانا على أعلى وأرقى مستوى ليكون منتزها جديدا لأهل الإسماعيلية وروادها.

وطالب الفريق مميش الشباب أصحاب الكرفانات بالالتزام خلال تلك الفترة ومن الآن، لحين تجهيز المكان البديل بعدم ارتكاب أى شكل من أشكال المخالفات، أو التجاوزات فى الوقت الراهن لأنه لم ولن يسمح بذلك.



مميش ومحافظ الإسماعيلية ومدير الأمن



جانب من الحضور



جانب من اللقاء