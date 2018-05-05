صور.. مستقبل وطن بأسيوط يناقش استعدادات استقبال شهر رمضان







أسيوط ـ محمود عجمى

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط، اجتماعا تنظيميا لمناقشة خطة العمل خلال الفترة المقبلة، والاستعدادات المختلفة لاستقبال شهر رمضان الكريم.

وقال محمود معوض نفادى، أمين التنظيم بحزب مستقبل وطن بأسيوط، إنه تم مناقشة ما يثار من اخبار حول اندماج الحزب مع كيانات أخرى، حيث أكد خلال الاجتماع بحضور القيادات التنظيمية الرئيسية للحزب بالمحافظة، إننا نثق بشكل كامل فى جميع قيادات الحزب وعلى رأسهم النائب أشرف رشاد الشريف رئيس الحزب فى اتخاذ القرار المناسب التى تحافظ على هوية الحزب ورموزه ورؤيته التى يتبناه منذ تاريخ تأسيسه وتصدره المشهد السياسى بمصر.

وأشار معوض نفادى، إلى أن محافظة أسيوط لم تشهد اى مشاورات أو مناقشات رسمية حول تفعيل تلك الخطوة وإن الأمر كله متروك لمركزية الحزب بالقاهرة لتحديد المعيار والشكل المناسب لتحقيق ذلك مؤكدا أن جميع قيادات الحزب بالمحافظة ترحب بكل القوى الوطنية التى ترغب فى الانضمام لصفوف الحزب ولكن وفقا لرؤية وثوابت مستقبل وطن.



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وأكد نفادى أن الاجتماع ناقش بشكل موسع تحديد مواعيد افتتاح مقرات الحزب بكل المراكز وبدء العمل فى 10 مقرات لخدمة المواطن واستكمال تشكيلات الوحدات المحلية، ومناقشة خطة الفعاليات طوال شهر رمضان الكريم والاتفاق على عمل فعاليات جماعية فى كل المراكز بذات الشهر.

كما تم استعراض مشروع دورى مستقبل وطن واليات تنفيذه فى محاوره الثلاث الثقافى والرياضى والسياسى ومشاركة آلاف الشباب، مؤكدا أن الاستعداد يجرى بقوة لانتخابات المحليات فى جميع الدوائر.