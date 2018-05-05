صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بشبرا الخيمة

صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بشبرا الخيمةالسبت، 05 مايو 2018 05:14 م
اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
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قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم السبت، حملة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وميدان المؤسسة، بحضور العميد نبيل عدلى وكيل مرور القليوبية، والعميد علاء غانم مدير شرطة المرافق، والعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا، والرائد أحمد عصر رئيس مباحث أول شبرا، والمقدم حسن مكاوى رئيس وحدة مرور شبرا الخيمة.
وشدد مدير الأمن خلال الحملة على ضبط العناصر الإجرامية الصادر ضدهم أحكام قضائية والمخالفات المرورية وحائزى ومحرزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومروجى المواد المخدرة.
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنيه بشبرا الخيمة
قسم أول شبرا الخيمة
اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية
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