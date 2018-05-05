video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 06:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بشبرا الخيمة

السبت، 05 مايو 2018 05:14 م
صور.. مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنية بشبرا الخيمة اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية


القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق

قاد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم السبت، حملة بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وميدان المؤسسة، بحضور العميد نبيل عدلى وكيل مرور القليوبية، والعميد علاء غانم مدير شرطة المرافق، والعميد صموئيل عطا الله مأمور قسم أول شبرا، والرائد أحمد عصر رئيس مباحث أول شبرا، والمقدم حسن مكاوى رئيس وحدة مرور شبرا الخيمة.

وشدد مدير الأمن خلال الحملة على ضبط العناصر الإجرامية الصادر ضدهم أحكام قضائية والمخالفات المرورية وحائزى ومحرزى الأسلحة النارية غير المرخصة ومروجى المواد المخدرة.

 

 

مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنيه بشبرا الخيمة (1)
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنيه بشبرا الخيمة 
 
 
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنيه بشبرا الخيمة (2)
قسم أول شبرا الخيمة
 
مدير أمن القليوبية يقود حملة أمنيه بشبرا الخيمة (3)
اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بكمين أتريب فى بنها

اخبار عاجلة

اخبار مصر

اخبار القليوبيه

اخبار المحافظات

شبرا الخيمه




لا تفوتك
التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

التخطيط: إنشاء 5 آلاف مصنع و100 ألف مشروع متوسط توفر 450 ألف وظيفة

انطلاق معارض السلع الغذائية بالجيزة.. واللحوم المستوردة بـ60 جنيه للكيلو

انطلاق معارض السلع الغذائية بالجيزة.. واللحوم المستوردة بـ60 جنيه للكيلو

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

محمد صلاح ينافس دى بروين وهارى كين على جائزة لاعب الموسم بالدورى الإنجليزى

هاربون من جحيم الإخوان.. 11 موظفا بقناة أيمن نور يطلبون السماح بالرجوع لمصر

هاربون من جحيم الإخوان.. 11 موظفا بقناة أيمن نور يطلبون السماح بالرجوع لمصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة