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صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بكمين أتريب فى بنها

السبت، 05 مايو 2018 04:04 م
صور.. مدير أمن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية بكمين أتريب فى بنها اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية


القليوبية - نيفين طه
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تفقد اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، اليوم السبت، الخدمات الأمنية بكمين أتريب بمدخل مدينة بنها، للتأكد من ضبط المحكوم عليهم والصادر ضدهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، وضبط المخالفات المرورية بالكمين.

ووجه مدير الأمن أفراد الكمين بحسن معاملة المواطنين والظهور بالمظهر اللائق والمشرف وتقديم خدمة أمنية متميزة مع اليقظة وتفعيل دور الكمين، كما اطلع مدير الأمن على دفتر الكمين للتأكد من مجهود الكمين وسيره على النحو المرجو.

من ناحية أخرى، قاد مدير الأمن حملة داخل العاصمة بنها، للتأكد من رفع الإشغالات وإخلاء الأرصفة تسييرا للمارة، وكذا ضبط المخالفات المرورية، ومنع الانتظار الخاطئ والسيارات والدراجات النارية بدون لوحات معدنية.

 

مدير امن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية (1)
مدير أمن القليوبية يتفقد أحد ميادين بنها

 

مدير امن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية (2)
مدير أمن القليوبية خلال حديثه مع أفراد الأمن
 
مدير امن القليوبية يتفقد الخدمات الأمنية (3)
الخدمات الأمنية فى مدينة بنها 

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