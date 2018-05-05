صور.. مدير أمن السويس يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات ببورتوفيق







السويس- سيد نون

قاد اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات من على أراضى الدولة بمدينة بورتوفيق المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس.

أشرف على الحملة التى شنتها شرطة المرافق بالتعاون مع حى السويس، اللواء عبد العظيم محمد رئيس الحى، والعميد عيد سعيد مأمور قسم شرطة السويس، والعقيد أحمد عبد العال مأمور قسم شرطة الأربعين.

وتمكنت الحملة من إزالة التعدى على قطع أرض وإشغالات بالشوارع الرئيسية والجانبية تم إقامتها بدون تراخيص.

وأكد اللواء محمد جاد مدير أمن السويس، أن حملات إزالة التعديات فى جميع الأحياء مستمرة بالتنسيق بين مديرية الأمن والأحياء.



مدير أمن السويس



تعديات



إزالة التعديات