صور.. محافظ قنا: 5 رحلات عمرة لأسر الشهداء بالمحافظة

صور.. محافظ قنا: 5 رحلات عمرة لأسر الشهداء بالمحافظةالسبت، 05 مايو 2018 05:02 م
شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا ، حفل تكريم أسر شهداء الوطن الذي أقامته جمعية رعاية الأيتام والأعمال الخيرية بمنطقة المعنا بمدينة قنا ، بحضور الكاتب الصحفي محمود بكرى والنائب محمود عبد السلام الضبع عضو مجلس النواب والدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة و حسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي واسر الشهداء .
شهد الحفل توزيع 5 رحلات عمرة لكل من أسرة الشهيد محمد سيد همام والشهيد أحمد عبد الفتاح والشهيد محمود عبد الراضي والشهيد خالد محمد عبد العاطي والشهيد السيد سلامة .
وأكد محافظ قنا أن شهداء الوطن قدموا أرواحهم دفاعا عن مصرنا الغالية ليسجلوا أروع البطولات وحققوا لنا ما ننعم به ونعيشه الآن من أمن وأمان مشيرا إلي أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في دعم المشروعات التنموية بالمحافظة وعملها جنبا إلى جنب مع القطاع الحكومي لدعم برامج التنمية بالمجتمع ومنها" رعاية الأيتام - تكريم أسر الشهداء - توفير وظائف للشباب - محو الأمية - التعليم - وخفض نسب الفقر" .
وأوضح الكاتب الصحفي محمود بكرى أن الشعب المصري يقدر بسالة وتضحيات رجال القوات المسلحة والشرطة في سبيل الدفاع عن تراب الوطن ضد الجماعات والتنظيمات الإرهابية .
حفل تكريم أسر شهداء الوطن
حفل تكريم أسر شهداء الوطن
حفل تكريم أسر شهداء الوطن
حفل تكريم أسر شهداء الوطن
حفل تكريم أسر شهداء الوطن
حفل تكريم أسر شهداء الوطن
حفل تكريم أسر شهداء الوطن
حفل تكريم أسر شهداء الوطن
حفل تكريم أسر شهداء الوطن
حفل تكريم أسر شهداء الوطن
حفل تكريم أسر شهداء الوطن
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