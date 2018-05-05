صور.. محافظ قنا يشهد الاحتفال بيوم الصيدلي







قنا - هند المغربي

شهد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا احتفال نقابة صيادلة قنا بيوم الصيدلي وتكريم الخريجين الجدد لكلية الصيدلة بقنا بقاعة السندريلا بمدينة قنا، وذلك بحضور النائب عبد السلام الضبع عضو مجلس النواب والدكتور أيمن خضاري وكيل وزارة الصحة والدكتور أحمد النقيب نقيب صيادلة قنا .

قدم محافظ قنا التهنئة للصيادلة الجدد متوجها بالشكر للدكتور عباس منصور رئيس جامعة جنوب الوادي علي مجهوداته الكبيرة في افتتاح كليات الطب والصيدلة والتمريض مما يساعد علي تخريج دفعات ذات كفاءة تساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمحافظة .

وخلال كلمته طالب المحافظ بزيادة عدد الصيدليات التي تعمل على مدار 24 ساعه بمختلف مراكز المحافظة لمواجهة المواقف الطارئة وحصول المواطن علي العلاج في اي وقت من اليوم .

وأوضح نقيب صيادلة قنا، ان الفعالية شهدت تكريم 80 من الصيادلة الجدد، و70 من المثاليين و 40 من رواد مهنة الصيدلة والحاصلين على درجات الدكتوراة والدبلومات العلمية بالقطاع الحكومي والخاص .







































































