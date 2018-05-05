صور .. محافظ بنى سويف يسلم 120 طفل وعروس من الأيتام مساعدات مادية وعينية







بنى سويف - أيمن لطفى

سلم المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف،100 طفل يتيم و20 عروس من الفتيات اليتيمات،المساعدات المادية والعينية المقدمة من شركة قارون للبترول ، وشملت ، دفتر توفير لكل طفل يتيم قيمة كل دفتر 2650 جنيه،بالإضافة إلى تسليم جهاز عرائس مكون من "ثلاجة ، بوتاجاز، غسالة" ، لـ20 عروس يتيمة لمساعدتهن في إعداد وتوفير مستلزمات الزفاف.

جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته شركة قارون للبترول وسط حضور جماهيري كبير، لتقديم بعض المساعدات للأطفال والفتيات الأيتام وذلك بحقل الشركة بقرية سدمنت الجبل مركز إهناسيا بحضور النواب محمد كساب ،علي بدر ، مايسة عطوة ، واللواء عصام العلقامي سكرتير عام المحافظة ، وسناء زايد سفيرة النوايا الحسنة ،والمهندس أشرف عبد الجواد رئيس مجلس إدارة شركة قارون للبترول،ومستر "جيف ويدجود" مدير عام الشركة ، والمهندس خالد شمس مدير عام الحقول بالشركة،والمحاسب ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة إهناسيا، وعدد من رجال الدين الأسلامي والمسيحي ، وممثلين عن المجلس القومي للمرأة فرع بني سويف

وهنأ المحافظ الأسر المستفيدة من هذه المساعدات ، مداعبا بعض الأطفال الأيتام والعرائس ،حيث سادت مظاهر البهجة والفرح والسعادة بالحفل ، وسط الضحكات والابتسامات والسرور الذي ظهر على الأطفال والأسر الأولى بالرعاية ، حيث شكر المحافظ شركة قارون وكل من ساهم في هذا الحفل والعمل النبيل ، مؤكدا أن لمجتمع السويفي يتطلع إلى مزيد من الجهد والعطاء وتحقيق ما يطمح إليه من مستوى معيشي مناسب وتلبية احتياجاته ومتطلبات.

وأعرب محافظ بني سويف عن سعادته الكبيرة في المشاركة في مثل هذه الإحتفاليات والمناسبات التي تحمل عدد من الأبعاد الإجتماعية وتدل على تضافر كل المجتمع يدا واحدة في التكافل والبناء والعطاء وهو مايظهر واضحا في عهد الرئيس السيسي الذي اجتمعت عليه كل فئات المجتمع مؤيدة له ومشاركة معه في مسيرة التنمية والنهوض بالوطن واستعادة مصر لمكانتها الكبيرة اقليميا ودوليا ، مشيرا إلى أن المجتمع المدني يلعب دورا حيويا في هذه الفترة في المساهمة في هذا المشوار الذي يحتاج الكثير والكثير من الجهد والعطاء والتفاني والاخلاص والانتماء العظيم لهذا الوطن الكبير.

وتوالت الكلمات من الحاضرين لهذا الحفل من أعضاء مجلس النواب ، ومسؤولي الشركة ورجال الدين الإسلامي والمسيحي ، والتي أعربوا فيها عن تقديرهم لحرص محافظ بني سويف على حضور هذه المناسبة ودعمه وتشجيعه لمثل هذا الجهود الهادفة وتوفير الرعاية لكل فئات المجتمع ، ومعربين عن سعادتهم الكبيرة للمشاركة في هذا الحفل الذي يقام على شرف فئة هامة من المجتمع وهم أبناؤنا الأيتام لمساعدة الدولة من خلال المشاركة والمسؤولية المجتمعية لتقديم كافة صور الدعم ليصبح أبناء الوطن كلهم سواعد قوية في بناء الوطن .



محافظ بني سويف يسلم الأيتام مساعدات مادية وعينية



محافظ بني سويف يسلم الأيتام مساعدات مادية وعينية



محافظ بني سويف يسلم الأيتام مساعدات مادية وعينية



محافظ بني سويف يسلم الأيتام مساعدات مادية وعينية



محافظ بني سويف يسلم الأيتام مساعدات مادية وعينية



محافظ بني سويف يسلم الأيتام مساعدات مادية وعينية



محافظ بني سويف يسلم الأيتام مساعدات مادية وعينية



محافظ بني سويف يسلم الأيتام مساعدات مادية وعينية



محافظ بني سويف يسلم الأيتام مساعدات مادية وعينية