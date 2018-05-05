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صور.. محافظ القليوبية يفتتح ملتقى لتوفير 5 آلاف فرصة عمل للشباب

السبت، 05 مايو 2018 08:48 م
صور.. محافظ القليوبية يفتتح ملتقى لتوفير 5 آلاف فرصة عمل للشباب ملتقى توظيف الشباب


القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير
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افتتح اللواء محمود عشماوى، محافظ القليوبية، اليوم، السبت، ملتقى توظيف الشباب الذى ينظمه النائب عبد السلام الخضراوى عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة لإتاحة 5 آلاف فرصة عمل للشباب والفتيات من مختلف الأعمار والمؤهلات بالقطاع الخاص بمشاركة 60 شركة من مختلف القطاعات، وذلك بحضور الدكتور صلاح حسب الله عضو مجلس النواب والاستاذ فتحى الدسوقى وكيل وزارة القوى العاملة والدكتور/عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة.

 

وطالب المحافظ الشباب بضرورة تغيير فكره بالعزوف عن العمل بالقطاع الخاص والإتجاه للحصول على الوظائف المتاحة بكافة المنشآت الصناعية بنطاق دائرة المحافظة وخارجها مشيرا إلى أن الملتقى يشارك به عدد كبير من الشركات فى مختلف المجالات لإتاحة الفرص أمام جميع الشباب من جميع التخصصات لافتا إلى أهمية دور وسائل الإعلام المختلفة لتشجيع وتوعية الشباب لتطوير أفكارهم وتشجيعهم على المشاركة فى الحصول على الوظائف المتاحة بالقطاع الخاص.

وأثنى محافظ القليوبية خلال تجواله بين الشركات المشاركة التى تتنوع ما بين شركات فى مجال الأمن والحراسة والمطاعم والفنادق والشركات المتخصصة فى مجال الديكور والمحلات والسلاسل التجارية الكبرى ومصانع الأغذية ومنتجات الألبان وغيرها، والتى تفتح مجالات العمل أمام الشباب بمرتبات تبدأ من 2000 جنيه كحد أدنى بالإضافة إلى توفير وسائل مواصلات ووجبات وسكن للمغتربين مطالبا الشركات بتوظيف نسبة الـ5% للمعاقين.

 

وأكد المحافظ على ضرورة التواصل مع الشباب والتأكد من استلامهم العمل بالفعل بالتنسيق مع الشركات المشاركة والسعى لعمل ملتقيات أخرى بمدن المحافظة مشيرا إلى أن المحافظة ستستمر فى التنسيق مع رجال الأعمال والمستثمرين وشركات القطاع الخاص لمعرفة فرص العمل المتاحة للشباب فى جميع التخصصات والمؤهلات الدراسية وطرحها للشباب الجاد للاستفادة منها.

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