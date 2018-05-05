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السبت، 05 مايو 2018 04:47 م
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صور.. محافظ البحيرة تتفقد مشروعات مياه الشرب بأبو حمص بتكلفة 45 مليون جنيه

السبت، 05 مايو 2018 04:01 م
صور.. محافظ البحيرة تتفقد مشروعات مياه الشرب بأبو حمص بتكلفة 45 مليون جنيه محافظ البحيرة تتفقد مشروعات مياه الشرب


البحيرة - ناصر جودة
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تفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، أعمال تنفيذ مشروعات مياه الشرب بمركز أبو حمص للوقوف على جاهزيتها للعمل .

وأكدت محافظ البحيرة خلال جولتها على الآنتهاء من خط طلمبات برسيق بمركز أبو حمص بطول 10,5 كيلو متر، ودخوله الخدمة خلال أسبوعين بتكلفة 45 مليون جنيه ، وذلك لمواجهة أزمة مياه الشرب بالمناطق النائية بمراكز أبو حمص وكفر الدوار.

شارك فى الجولة التفقدية المهندس ماهر العدوى المدير التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة وخالد عمارة رئيس مدينة ابو حمص وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.

  1 محافظ البحيرة خلال جولتها التفقدية

محافظ البحيرة خلال جولتها التفقدية

 

2 محافظ البحيرة تتفقد مشروعات مياه الشرب
محافظ البحيرة تتفقد مشروعات مياه الشرب

 

3 جانب من مشروعات مياة الشرب بابو حمص
 جانب من مشروعات مياة الشرب بابو حمص

 

                                                              

 


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