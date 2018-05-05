صور.. محافظ البحيرة تتفقد مشروعات مياه الشرب بأبو حمص بتكلفة 45 مليون جنيه

صور.. محافظ البحيرة تتفقد مشروعات مياه الشرب بأبو حمص بتكلفة 45 مليون جنيهالسبت، 05 مايو 2018 04:01 م
محافظ البحيرة تتفقد مشروعات مياه الشرب
إضافة تعليق
تفقدت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة ، أعمال تنفيذ مشروعات مياه الشرب بمركز أبو حمص للوقوف على جاهزيتها للعمل .
وأكدت محافظ البحيرة خلال جولتها على الآنتهاء من خط طلمبات برسيق بمركز أبو حمص بطول 10,5 كيلو متر، ودخوله الخدمة خلال أسبوعين بتكلفة 45 مليون جنيه ، وذلك لمواجهة أزمة مياه الشرب بالمناطق النائية بمراكز أبو حمص وكفر الدوار.
شارك فى الجولة التفقدية المهندس ماهر العدوى المدير التنفيذى لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة وخالد عمارة رئيس مدينة ابو حمص وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة.
محافظ البحيرة خلال جولتها التفقدية
محافظ البحيرة تتفقد مشروعات مياه الشرب
جانب من مشروعات مياة الشرب بابو حمص
إضافة تعليق
رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض
وزير التعليم يتفاعل مع المواطنين لشرح قواعد النظام الجديد: لا يوجد ما يسمى بـ"تعريب اللغة".. يؤكد: إضافة لغة أجنبية ثانية كمادة منفصلة من الصف الأول الإعدادى.. طارق شوقى: نتعرض للتشكيك وقاربنا على إطلاق الحلم
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة