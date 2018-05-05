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صور.. لبنان يستعد للانتخابات البرلمانية بتوزيع صناديق الاقتراع

السبت، 05 مايو 2018 10:27 ص
صور.. لبنان يستعد للانتخابات البرلمانية بتوزيع صناديق الاقتراع استعدادات لبنان للانتخابات


كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( أ ف ب)
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بدأت فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، عملية توزيع صناديق الاقتراع فى لبنان، قبل يوم على الانتخابات البرلمانية التى ستُجرى غداً الأحد.

وتسلم رؤساء المراكز الانتخابية ومساعدوهم صناديق الاقتراع ومستلزمات العملية الانتخابية،من البطاقات والمحابر ولوائح الشطب وغيرها، ليتوجهوا بمرافقة قوات الأمن إلى مراكز الاقتراع استعدادا لاستقبال الناخبين غدا من السابعة صباحا.

وتجرى الانتخابات لمختلف الطوائف الدينية وفقاً لقواعد التصويت اللبنانية من مكتب حكومى فى العاصمة بيروت.

جدير بالذكر أن انتخابات المرحلة الثانية للمغتربين اللبنانيين انطلقت فى 33 دولة، وقد بدأت عملية الاقتراع اليوم فى كندا حيث سجل 11438 ناخبا، والولايات المتحدة الاميركية وسجل 10000 ناخب.

وفى أمريكا الجنوبية توزع الناخبون اللبنانيو على 2016 ناخبا فى البرازيل، و1496 ناخبا فى فنزويلا و923 ناخبا فى الباراجواى و392 ناخبا فى الأرجنتين و347 ناخبا فى المكسيك و325 ناخبا فى كولومبيا.

بينما فى أفريقيا تم تسجيل 2344 ناخبا فى ساحل العاج ،و1263 ناخبا فى نيجيريا و400 ناخبا فى السنغال و439 ناخبا فى غينيا و375 ناخبا فى غانا و341 ناخبا فى الكونغو و312 ناخبا فى جنوب افريقيا و259 ناخبا فى سيراليون و251 ناخبا فى الجابون، و217 ناخبا فى بنين و211 ناخبا فى ليبيريا.

الاستعدادات للانتخابات اللبنانية
الاستعدادات للانتخابات اللبنانية

 

جانب من انتخابات لبنان
جانب من انتخابات لبنان

 

جانب من الاستعدادت
جانب من الاستعدادت

 

ناخبو لبنان
ناخبو لبنان

 

جانب من الصناديق الانتخابية
جانب من الصناديق الانتخابية

 

مواطنون لبنانيون
مواطنون لبنانيون

 

صندوف انتخابى
صندوف انتخابى

 

مشاركة الناخبين فى الاستعدادات
مشاركة الناخبين فى الاستعدادات

 

الصناديق الانتخابية
الصناديق الانتخابية

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