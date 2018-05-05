video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 05 مايو 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. كلية آثار الأقصر تستقبل وفد من علوم جامعة كاتانيا الإيطالية

السبت، 05 مايو 2018 11:07 ص
صور.. كلية آثار الأقصر تستقبل وفد من علوم جامعة كاتانيا الإيطالية كلية آثار الأقصر تستقبل وفد من كلية علوم جامعة كاتانيا


الأقصر – أحمد مرعى
إضافة تعليق

استقبلت كلية الآثار بجامعة جنوب الوادى فرع الأقصر،وفد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية العلوم بجامعة كاتانيا بجنوب إيطاليا، يترأسه الدكتور "إنريكو شيلبرتو" عميد كلية العلوم سابقاً، وعميد الكيميائيين بإيطاليا وفرنسيس نجيب مفوض القنصلية الإيطالية فى الأقصر، وذلك فى إطار التعاون العلمى والتبادل الثقافى بين الجامعتين.

وذلك تحت رعاية الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادي، والدكتور صالح محمد عبد المعطي، نائب رئيس الجامعة لشئون فرع الأقصر، والدكتور منصور النوبي، عميد كلية الآثار بالأقصر.

وتضمن اللقاء بين الجانبين تباحث آليات تحقيق التعاون المشترك بين طلاب كليتى الآثار المصرية، والعلوم الإيطالية فيما يتصل  بإجراء الأبحاث على القطع الآثرية والتى تعد أحد أهم الدراسات لطلاب كلية العلوم والتى تسعى إلى إجراء كشف العناصر التى تتكون منها القطع الآثرية، من خلال أستخدام تقنيات عملية حديثة، هذا بالإضافة إلى أستخدام العلوم فى مجال ترميم الآثار.

كما تم إقامة ندوة عملية استعرض من خلالها أساتذة كلية الآثار بحثاُ أستعرض من خلال نماذج للترميم أستخدمت بالمتحف المصرى على المنسوجات، وأستعرض الباحثين الإيطاليين بحثاُ ضم مجموعة من الأساليب القديمة المستخدمة فى صناعة الأوراق والمخطوطات القديمة، كما ألقى الضوء على أستخدام "النانوتكنولوجي" فى مجال ترميم الآثار.

وأوضح الدكتور صالح محمد عبد المعطي، نائب رئيس جامعة جنوب الوادى لشئون فرع الأقصر،أن الجامعات الإيطالية تولى جامعة جنوب الوادى إهتماماً خاصاً للغاية، وهذا يما يظهر جلياً فى أشكال التعاون بين الجانبين من برتوكولات للتعاون، وتوفير منح دراسية للطلاب وذلك بهدف تحقيق الإستفادة العملية للباحثين والدارسين المصريين والإيطاليين.

وأشار إلى أنه بصدد توقيع برتوكولاً للتعاون بين كلية الآثار فرع الأقصر وكلية العلوم بكاتانيا، وهذا ما سوف يسمح للدارسين الإيطاليين بدراسة الأثار التى تزخم بها محافظة الأقصر.

من جانبه أشاد الدكتور إنريكو شيلبرتو عميد كلية العلوم سابقاً، بمستوى كلية الآثار،متوقعاً أن ذلك الصرح العلمى سيصبح  فى المستقبل القريب من أفضل وأهم كليات الآثار فى العالم،نظراً لتواجده على أرض الأقصر تلك المدينة المتميزة جغرافياً بالإضافة إلى مكانتها التاريخية والحضارية المرموقة.

 

كلية آثار الأقصر تستقبل وفد من كلية علوم جامعة كاتانيا الإيطالية (1)
كلية آثار الأقصر تستقبل وفد من كلية علوم جامعة كاتانيا الإيطالية 

 

كلية آثار الأقصر تستقبل وفد من كلية علوم جامعة كاتانيا الإيطالية (2)
كلية آثار الأقصر تستقبل وفد من كلية علوم جامعة كاتانيا الإيطالية

 

كلية آثار الأقصر تستقبل وفد من كلية علوم جامعة كاتانيا الإيطالية (3)
كلية آثار الأقصر تستقبل وفد من كلية علوم جامعة كاتانيا الإيطالية 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل خبراء هولنديين فى مجال قسطرة القلب

الاقصر

اخبار الاقصر

جامعة جنوب الوادي

اخبار مصر

جامعة كاتانيا الايطالية

اخبار المحافظات

وفد ايطالى بالاقصر




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة