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صور.. عمرو موسى ووفد أجنبى فى زيارة سياحية لمعابد الكرنك والأقصر

السبت، 05 مايو 2018 11:17 ص
صور.. عمرو موسى ووفد أجنبى فى زيارة سياحية لمعابد الكرنك والأقصر عمرو موسى خلال جولته داخل معابد الكرنك


الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت معابد الكرنك والأقصر، اليوم السبت، زيارة لعمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق، برفقة وفد أجنبى من الخارج، لعمل زيارات سياحية فى عدد من المعالم الآثرية الفرعونية بالمحافظة، وسط تكثيف أمنى خلال الزيارة وإعجاب شديد من الوفد الأجنبى بالحضارة الفرعونية.

وخلال الزيارة، قام عمرو موسى أمين عام جامعة الدول العربية السابق، بعمل جولة سياحية داخل معابد الكرنك برفقة الوفد المرافق له، واستمع لشرح كامل عن تاريخ مقصورات ومعابد الكرنك بالكامل وتاريخ الحضارة الفرعونية داخله، وتوجه  لمواقع العمل فى تطوير ورفع كفاءة مقصورات الملوك المختلفة داخل المعبد لمشاهده أعمال الترميم والتجميل وإظهار الألوان القديمة لدعم حركة السياحة.

عمرو موسى ووفد أجنبى فى زيارة لمعابد الكرنك والأقصر
عمرو موسى ووفد أجنبى فى زيارة لمعابد الكرنك والأقصر

 

عمرو موسى والوفد خلال الاستماع لشرح المرشدين السياحيين
عمرو موسى والوفد خلال الاستماع لشرح المرشدين السياحيين

 

زيارة عمرو موسى امين جامعة الدول العربية السابق لمعابد الكرنك
زيارة عمرو موسى امين جامعة الدول العربية السابق لمعابد الكرنك

 

عمرو موسى خلال جولته داخل معابد الكرنك
عمرو موسى خلال جولته داخل معابد الكرنك

 

رجال الآثار والمرشدين يلتقطون الصور التذكارية مع عمرو موسي
رجال الآثار والمرشدين يلتقطون الصور التذكارية مع عمرو موسي

 

جانب من زيارة الوفد الاجنبى برفقة عمرو موسى بالاقصر
جانب من زيارة الوفد الاجنبى برفقة عمرو موسى بالاقصر

 


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