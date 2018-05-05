صور.. طلبة كلية العلوم بجامعة كاتانيا الإيطالية يزورون محمية الدبابية بالأقصر







الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محمية الدبابية الطبيعية بمحافظة الأقصر، اليوم السبت، زيارة من وفد طلاب كلية العلوم بجامعة كاتانيا الإيطالية، وذلك على هامش زيارتهم للمحافظة، فى إطار الدور التعليمى والأهمية العالمية لمحمية الدبابية، وبصحبتهم فرنسيس أمين نائب رئيس مركز الآثار الإيطالى، وممثل السفارة الإيطالية بمصر.

وكان فى استقبالهم الدكتور أحمد الدسوقى مدير المحمية، والمهندس أشرف عبد الصبور الباحث بالمحمية، وقام الطلبة الطليان بالاستماع لشرح مفصل عن المحمية وتاريخها.

وكانت قد استقبلت كلية الآثار بجامعة جنوب الوادى فرع الأقصر، وفد من أعضاء هيئة التدريس وطلاب كلية العلوم بجامعة كاتانيا بجنوب إيطاليا، يترأسه الدكتور "إنريكو شيلبرتو" عميد كلية العلوم سابقاً، وعميد الكيميائيين بإيطاليا وفرنسيس نجيب مفوض القنصلية الإيطالية فى الأقصر، وذلك فى إطار التعاون العلمى والتبادل الثقافى بين الجامعتين.



وفد طلبة جامعة كاتانيا الايطالية بمحمية الدبابية بالاقصر



وفد طلبة جامعة كاتانيا الايطالية بمحمية الدبابية بالاقصر