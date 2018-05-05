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صور .. صحة الشرقية توقع الكشف على 1561 حالة فى قافلة طبية بقرية الأمير

السبت، 05 مايو 2018 04:10 م
صور .. صحة الشرقية توقع الكشف على 1561 حالة فى قافلة طبية بقرية الأمير صيدلية القافلة الطبية بالشرقية


الشرقية – إيمان مهنى
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نظمت مديرية الصحة بالشرقية، قافلة طبية مجانية بقرية الأمير مركز أولاد صقر، والتى وقعت الكشف الطبى على 1561 حالة مرضية، وصرف العلاج اللازم لهم.

وأوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، فى بيان له، أن هذه القافلة ضمن سلسلة قوافل علاجية أخرى تضم أطباء مهرة فى كافة التخصصات الطبية تجوب أرجاء المحافظة للوصول للمناطق، والقرى الأكثر فقراً والمحرومة من الخدمات الطبية، بهدف الكشف المبكر عن الأمراض والوقاية منها، وتوعية الأهالى بكيفية التعامل مع أى مرض وحصر حالات الأمراض المزمنة للعلاج على نفقة الدولة.

وقد وقعت القافلة الكشف على 1561 مريض، شمل 98 حالة جراحة، 280 أطفال ، 164 أمراض قلب ، 195 باطنة ، 99 نساء ، 316 جلدية ، 292 عظام ، 177 أنف وأذن، بمشاركة أخصائيين فى تخصصات مختلفة ، ومعمل دم كامل، ومعمل طفيليات، وجهاز أشعة عادية، وجهاز أشعة تلفزيونية، كما تم تحويل 11 حالة لمستشفى كفر صقر المركزى لإستكمال إجراءات تجهيزهم لإجراء العمليات الجراحية اللازمة .

قافلة طبية بالشرقية (1)
قافلة طبية بالشرقية

 

قافلة طبية بالشرقية (2)
قافلة طبية بالشرقية 
 
قافلة طبية بالشرقية (3)
قافلة طبية بالشرقية

 

قافلة طبية بالشرقية (4)
قافلة طبية بالشرقية

 

قافلة طبية بالشرقية (5)
قافلة طبية بالشرقية 

 

قافلة طبية بالشرقية (6)
قافلة طبية بالشرقية 

 

 

 

 


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