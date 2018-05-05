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السبت، 05 مايو 2018 04:45 م
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صور.. سفير سويسرا يزور مكتبة الإسكندرية ويبدى إعجابه بمقتنايتها

السبت، 05 مايو 2018 03:44 م
صور.. سفير سويسرا يزور مكتبة الإسكندرية ويبدى إعجابه بمقتنايتها سفير سويسرا يزور مكتبة الإسكندرية


الإسكندرية- جاكلين منير
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زار بول جارنيية سفير سويسرا بمصر مكتبة الإسكندرية وكان فى استقباله الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار والمشرف على مركز دكتور زاهى حواس للمصريات، وحضر الزيارة عدد من الجالية السويسرية بمصر.

وقام السفير وأعضاء الجالية بزيارة المكتبة ومتحف الآثار ومتحف المخطوطات ومتحف السادات ومتحف الإسكندرية عبر العصور، وأبدى السفير إعجابه بالمكتبة ومقتنياتها الثمينة والمتاحف والمعارض الدائمة بها.

جاء ذلك خلال فاعليات أسبوع الجاليات بالإسكندرية والذى افتتحه الرئيس السيسي ورؤساء اليونان وقبرص.
 
سفير سويسرا يزور مكتبة الإسكندرية (1)
 
 
سفير سويسرا يزور مكتبة الإسكندرية (2)
 
 
سفير سويسرا يزور مكتبة الإسكندرية (3)
 
 
سفير سويسرا يزور مكتبة الإسكندرية (4)
 
 
سفير سويسرا يزور مكتبة الإسكندرية (5)
 
 

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