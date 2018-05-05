صور.. سفير سويسرا يزور مكتبة الإسكندرية ويبدى إعجابه بمقتنايتها

الإسكندرية- جاكلين منير

زار بول جارنيية سفير سويسرا بمصر مكتبة الإسكندرية وكان فى استقباله الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار والمشرف على مركز دكتور زاهى حواس للمصريات، وحضر الزيارة عدد من الجالية السويسرية بمصر.