صور.. سفير سويسرا يزور مكتبة الإسكندرية ويبدى إعجابه بمقتنايتها

صور.. سفير سويسرا يزور مكتبة الإسكندرية ويبدى إعجابه بمقتنايتهاالسبت، 05 مايو 2018 03:44 م
سفير سويسرا يزور مكتبة الإسكندرية
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زار بول جارنيية سفير سويسرا بمصر مكتبة الإسكندرية وكان فى استقباله الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار والمشرف على مركز دكتور زاهى حواس للمصريات، وحضر الزيارة عدد من الجالية السويسرية بمصر.
وقام السفير وأعضاء الجالية بزيارة المكتبة ومتحف الآثار ومتحف المخطوطات ومتحف السادات ومتحف الإسكندرية عبر العصور، وأبدى السفير إعجابه بالمكتبة ومقتنياتها الثمينة والمتاحف والمعارض الدائمة بها.
جاء ذلك خلال فاعليات أسبوع الجاليات بالإسكندرية والذى افتتحه الرئيس السيسي ورؤساء اليونان وقبرص.
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