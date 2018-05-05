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صور.. "روح فؤاد" طفله تعانى ضمورا بالمخ وتحتاج لجراحة إصلاح وتر الساق الأيمن

السبت، 05 مايو 2018 01:00 ص
صور.. "روح فؤاد" طفله تعانى ضمورا بالمخ وتحتاج لجراحة إصلاح وتر الساق الأيمن الطفلة روح فؤاد


دمياط-معتز الشربينى
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"روح فؤاد شندى" ابنة العشر سنوات، تعيش مع أسرتها فى قرية شرباص التابعة لمركز فارسكور بمحافظة دمياط، تعانى حالة تأخر النمو وضمور فى خلايا المخ، وتحتاج إلى جراحة عاجلة لإصلاح وتر الساق اليمنى حتى لا تصاب الشلل.

 

"اليوم السابع"، استمع إلى حالة الطفلة "روح" من والدتها، التي طالبت أجهزة الدولة بمساعدتها لإجراء جراحة لابنتها، وتوفير إعانة مادية لها،  وتقول "أم هاشم الأباصيرى" والدة الطفلة، :"شاءت إرادة الله أن تولد هذه الطفلة مصابة بتأخر فى النمو، وضمور فى المخ، كما أنها فاقدة النطق، وهى الطفلة الثالثة لأخ وأخت يكبرونها".

 

وأضافت أن ابنتها تحتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لإصلاح عيوب وتر فى الساق اليمنى، والذى يهدد بإصابتها بالشلل، ويحولها إلى قعيدة لا تستطيع السير أو الوقوف.

 

وأوضحت أنها تابعت حالة ابنتها لدى أحد أطباء المخ والأعصاب بالقاهرة، والذى قرر إجراء جراحة عاجل لها فى مستشفى عين شمس، لكنها لا تحتكم على أية أموال تساعدها فى إجراء هذه الجراحة، أو حتى السفر والإقامة بالقاهرة أثناء إجراءها، خاصة أنها ست بيت لا تعمل، كما أن والدها رجل مسن كان يعمل استورجى، لكنه أصيب بتليف فى الرئة بسبب هذا العمل، ولم يعد يستطيع العمل أو التكسب.

 وطالبت أم هاشم، بسرعة تدخل أجهزة الدولة لمساعدتها على إجراء جراحة عاجلة لابنتها على نفقة الدولة، كما أنها تحتاج إلى توفير إعانة مادية لها حتى تتمكن من الإنفاق على ابنتها، وتلبية احتياجاتها، خاصة أنها تحتاج إلى حفاضات يوميا بخلاف علاج المخ والأعصاب.

 

 


 


 


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