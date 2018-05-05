صور ..رئيس جامعة بنها ومحافظ الدقهلية يفتتحان معرض مستلزمات رمضان







القليوبية - أحمد عبد الهادى بكير

افتتح الدكتور السيد يوسف القاضى رئيس جامعة بنها واللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وعدد من عمداء الكليات والوكلاء والأساتذه، معرض مستلزمات رمضان المقدم من جامعة بنها والمقام فى جمعية الشبان المسلمين.

ضم المعرض عدد كبير من المنتجات الغذائية واللحوم والألبان والمشغولات اليدوية واللوحات الفنية والمفروشات والمنظفات الصناعية وأشجار الزينة، وشهد المعرض اقبالاً كبيراً من المواطنين.

وأكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية خلال جولته بالمعرض على الدور الذى تلعبه جامعة بنها لخدمة المجتمع، وما تقدمه من دعم فى أسعار المنتجات المعروضه التى تتميز بانخفاض أسعارها مقارنة بالأسعار السائده فى الأسواق، وأن هذا المعرض يأتى امتداداً لنجاح معرض منتجات جامعة بنها الأول.

ومن جانبه أكد الدكتور القاضى على أهمية إقامة المعرض فى هذا التوقيت بما يمثل تخفيف الأعباء عن المواطنين وكسر موجة الغلاء التى تحدث فى مثل هذه الأيام من كل عام استغلالاً لاحتياجات المواطنين.

وأضاف أن منتجات الجامعة تتميز إلى جانب انخفاض أسعارها وجودتها العالية بأنها أصبحت بإقامة مثل هذه المعارض فى متناول المواطنين، وأن الجامعة تذهب إليهم لخدمتهم.

وقال القاضى أننا اتفقنا مع اللواء محمود عشماوى على إقامة منفذ دائم لمنتجات الجامعه لا يرتبط بمواسم، كما اتفقنا على أن تظل أبواب الجامعة مفتوحه لخدمة ابناء القليوبية والمحافظات المجاوره.

شهد افتتاح المعرض عمداء كليات الزراعة والطب البيطرى والعلوم والتربية الرياضية والتربية النوعية وأمين عام الجامعة المساعد للشئون الإداريه وأمين عام الجامعة المساعد لخدمة المجتمع.

يستمر المعرض على مدى خمسة أيام قابله للإمتداد حسب ما أبدوه المواطنين من رغبه فى استمراره.



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان (8)



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان



معرض مستلزمات رمضان