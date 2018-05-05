صور.. رئيس أسقف سيناء يهدى المحافظ وسام من الدرجة الأولى







جنوب سيناء – فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وفد العودة ‏للجذور القبرصى اليونانى الذى يضم 150 شخصًا من أهالى العائلات اليونانية والقبرصية التى كانت تعيش فى مصر الذين وصلوا مدينة شرم الشيخ اليوم السبت بحضور الأنبا ديمترى دميانوس رئيس أسقف سيناء للروم الأرثوذوكس، ورئيس دير سانت كاترين ومستشاره تونى كازامياس.

تأتى هذه الزيارة تزامنا مع مبادرة "العودة للجذور" التى تدشنها مصر لتحتفى بالجاليات الأجنبية التى ‏عاشت على أراضيها وتهدف لإحياء السياحة التاريخية للجاليات اليونانية والقبرصية التى عاشت فى مصر.‏

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء لـ"الوفد اليونانى": "اللى يشم هواء سيناء لازم يرجع لها تاني".

وأشار إلى أن زيارة الوفد للمحافظة تستمر على مدار يومين وقد أعد برنامج سياحى ترفيهى لزيارة جميع المقاصد السياحية بمدينة شرم الشيخ كما سينتقل الوفد غدا لزيارة لدير سانت كاترين.

كما قدم الأنبا ديمترى دميانوس رئيس أسقف سيناء للروم الأرثوذوكس، ورئيس دير سانت كاترين ومستشاره تونى كازامياس وسام من الدرجة الأولى إلى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء تقدير منهم له، هذا الوسام يقدم دائما إلى الملوك.



رئيس أسقف سيناء يهدى المحافظ وسام من الدرجة الأولى



رئيس أسقف سيناء يهدى المحافظ وسام من الدرجة الأولى