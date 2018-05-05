صور ..ختام فاعليات بطولة الجمهورية لصيد الأسماك بنادى الرياضات البحرية بالغردقة







البحر الأحمر - عماد عرفة

اختتمت اليوم بنادى الرياضات البحرية بالغردقة، فاعليات بطولة الجمهورية لرياضة صيد الأسماك للصيد بالجر والتسقيط، والجيجنج والبوبنج، بمشاركة 26 فريق يمثلون 16 نادى على مستوى الجمهورية .

من جانبه قال اللواء بدر جودة مدير نادى الرياضات البحرية بالغردقة، إن اليوم وصلت اللنشات وبدأت عملية الميزان، ورصد النتائج، بعد رحلة صيد استغرقت 5 أيّام.

وأضاف مدير نادى الرياضيات البحرية،أنه شارك فى البطولة 26 فريق، يمثل 16 نادى على مستوى الجمهورية، منهم فريق نادى الرياضات البحرية بالغردقة، ونادى صيد صيد إسكندرية، ويخت إسكندرية، وشرم الشيخ، الجونة، الجزيرة، والمحلة، ويونانى إسكندرية وهليوبوليس .

من جانبه قال أحمد سعد رئيس لجنة الصيد بنادى الرياضات البحرية، ورئيس فريق نادى الرياضات البحرية بالغردقة، المشارك فى المسابقة، أن المؤشرات الأولية للبطولة تشير إلى أن فريق شرم الشيخ أول جيجينج، وصيد إسكندرية أول جر، والتسقيط منافسة بين الرياضات الغردقة، ويخت إسكندرية هليوبوليس.

وأكد المحاسب علاء التاية رئيس مجلس إدارة نادى الرياضات البحرية بالغردقة، إن البطولة تهدف لتنشيط السياحة الرياضية، والترفيهية وخلق روح المنافسة بين المشاركين .

وأضاف إن الطرق المسموح بها فى عمليات الصيد هى الصيد بطريقة الجر، والصيد بطريقة التسقيط، والصيد بطريقة الجيجنج والصيد بطريقة البولنج مشيرا انه سيتم اعلان النتيجة النهائية مساء اليوم .



جانب من عملية وزن الاسماك



ختام فاعليات بطولة الجمهورية لصيد الاسماك



قيادات نادى الرياضات البحرية