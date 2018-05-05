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صور.. حملة لمكافحة الحشرات الطائرة ورصف الشوارع بكفر الشيخ

السبت، 05 مايو 2018 10:33 ص
صور.. حملة لمكافحة الحشرات الطائرة ورصف الشوارع بكفر الشيخ مقاومة الحشرات الطائرة بالمصارف


كفر الشيخ – محمد سليمان
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أمر اللواء حمدى الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب، الإدارة الصحية ووحدة الملاريا برش عدد من المجارى المائية بقرى مركز دسوق لمقاومة البعوض على جانبى المصارف، ومكافحة الحشرات الطائرة.

وتابع المهندس عبده عبد المحسن ،رئيس وحدة الملاريا تنفيذ خطة مكافحة الحشرات الطائرة، برش مصرف عزبة مفتاح لمكافحة البعوض بطول 7 كيلو وجارى الاستمرار بالرش بصفة مستمرة بجميع شوارع وقرى مركز ومدينة دسوق.

وتفقد اللواء حمدى محمود الحشاش مساعد محافظ كفر الشيخ ،أعمال الرصف والترميم المرحلة الثانى من الترميم ورد الشيء لأصلة والحفر بشارع داير الناحية والدلتا القديم وعبد النبى النجار ،وبدء أعمال الترميم ورد الشى لأصلة بالمرحلة الأولى بشوارع الجيش والشركات وجارى استكمال الأعمال بباقى الشوارع الغفران والحمام وداير الناحية وشارع سيدى إبراهيم مرورا بطريق مدرسة الثانوية بنات شبكة الكهرباء حتى كوبرى المدير وطريق السلخانة وطريق قلين وشارع الشركات والجيش.

 

1- مقاومة الحشرات الطائرة بالمصارف
مقاومة الحشرات الطائرة بالمصارف

 

2- جانب من رش المجاري المائية
 جانب من رش المجاري المائية

 

3- جانب من حملة مكافحة الحشرات الطائرة
 جانب من حملة مكافحة الحشرات الطائرة

 

4- مساعد المحافظ يتابع حملة رصف الطرق بدسوق
مساعد المحافظ يتابع حملة رصف الطرق بدسوق

 


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