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صور.. حملة للتبرع بالدم بفوة وإزالة التعديات على طريق عام بكفر الشيخ

السبت، 05 مايو 2018 10:46 ص
صور.. حملة للتبرع بالدم بفوة وإزالة التعديات على طريق عام بكفر الشيخ حملة للتبرع بالدم


كفر الشيخ – محمد سليمان
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شهدت مدينة فوة التابعة لمحافظة كفر الشيخ، حملة للتبرع بالدم بمسجد الفتح، بالاشتراك بين مؤسسة رسالتنا بفوة، وبنك دم دسوق تحت إشراف الدكتورة سماح جاد، مديرة بنوك الدم بكفر الشيخ، والدكتور شوقى أحمد شوقى ـ بنك دم دسوق.

وقال عبد المحسن الأودن، رئيس مركز ومدينة فوة، إنه تبرع 50 شخصاً، وتم تسجيل بيانات المتبرعين وأرقام تليفوناتهم حتى يمكن التواصل معهم فى حالة ظهور أى نتائج سلبية بعد فحصها، ويتم الاحتفاظ بأكياس الدم المتبرع بها ببنك دم دسوق مع الاحتفاظ بحق صرفها عن طريق جمعية رسالتنا بفوة بكامل عددها لمرضى مركز فوة بالكامل. 

وأضاف الأودن، لـ"اليوم السابع"، أنه ترأس حملة لإزالة التعديات على الطريق العام "فوة ـ دسوق"، لتيسير حركة السيارات للطريق الفردى، إضافة لاسترداد حق الدولة .

 

1- حملة للتبرع بالدم بفوه
حملة للتبرع بالدم بفوة

 

2- جانب من المتبرعين
 جانب من المتبرعين

 

3- حملة للتبرع بالدم بفوه
 حملة للتبرع بالدم

 

4- حملة لازالة التعديات على طريق فوه مطوبس
حملة لإزالة التعديات على طريق فوة ـ مطوبس

 

5- جانب من الحملة
 جانب من الحملة

 


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