صور.. جهاز شئون البيئة بالدقهلية: لا خطورة من البقع الزرقاء بنهر النيل







الدقهلية ـ محمد حيزة

قالت آمال عطية رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إنه فور تلقينا بلاغ بوجود بقع زرقاء بمسطح نهر النيل توجهنا على الفور، لموقع البلاغ، لمعاينة الموقع، وفحص البقع الزرقاء، ومعرفة ماهيتها وسببها.

وأضافت رئيس جهاز شؤون البيئة بالدقهلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن البقع الزرقاء، هى بقايا بويات، من أعمال تطوير وتجديد كوبرى القطار، الواصل بين مركزى طلخا والمنصورة، وتسبب إلقاء بقايا الطلاء والبويا فى نهر النيل من قبل العمال فى ظهور تلك البقع الزرقاء، حيث يتم طلاء الكوبرى باللون الأزرق.

وتابعت "عطية"، توجهنا للعمال وللمشرف المسؤل عن موقع العمل، ونبهنا بعدم تكرار الأمر، وعدم إلقاء أى مخلفات فى نهر النيل، وحررنا محضر بالواقعة، ونبهنا على شرطة المسطحات بمتابعة العمل، وإخطارنا بأى جديد، مؤكدة أن الحالة البيئية مستقر بالنهر ولا يوجد أى خطورة.