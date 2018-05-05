صور.. جهاز شئون البيئة بالدقهلية: لا خطورة من البقع الزرقاء بنهر النيل

صور.. جهاز شئون البيئة بالدقهلية: لا خطورة من البقع الزرقاء بنهر النيلالسبت، 05 مايو 2018 05:30 م
جانب من البقع
إضافة تعليق
قالت آمال عطية رئيس جهاز شئون البيئة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، إنه فور تلقينا بلاغ بوجود بقع زرقاء بمسطح نهر النيل توجهنا على الفور، لموقع البلاغ، لمعاينة الموقع، وفحص البقع الزرقاء، ومعرفة ماهيتها وسببها.
وأضافت رئيس جهاز شؤون البيئة بالدقهلية، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن البقع الزرقاء، هى بقايا بويات، من أعمال تطوير وتجديد كوبرى القطار، الواصل بين مركزى طلخا والمنصورة، وتسبب إلقاء بقايا الطلاء والبويا فى نهر النيل من قبل العمال فى ظهور تلك البقع الزرقاء، حيث يتم طلاء الكوبرى باللون الأزرق.
وتابعت "عطية"، توجهنا للعمال وللمشرف المسؤل عن موقع العمل، ونبهنا بعدم تكرار الأمر، وعدم إلقاء أى مخلفات فى نهر النيل، وحررنا محضر بالواقعة، ونبهنا على شرطة المسطحات بمتابعة العمل، وإخطارنا بأى جديد، مؤكدة أن الحالة البيئية مستقر بالنهر ولا يوجد أى خطورة.
انتشار البقع
أعمال طلاء الكوبري
جانب من البقع
إضافة تعليق
"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك
رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة