صور.. جامعة أسوان تسعى للاعتماد الأكاديمى لضمان الجودة







أسوان – صلاح المسن

تسعى جامعة أسوان، إلى الاعتماد الأكاديمى من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بعد استيفاء كل المعايير الأكاديمية التى ترتبط بالقدرة المؤسيسة والفاعلية التعليمية وفق تقارير المراجعين والخبراء.



مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان

من جهته أكد الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان على أهمية الجودة والضمان داخل الكليات بالجامعة وأن معايير الضمان والجودة هى التى تحسن من منظومة التعليم بالجامعات

وأضاف أنهم يعملون على تطبيقها بمختلف الكليات حتى يرتقوا بجامعة أسوان إلى الإمام وحصول الجامعة لمركز متميز عالميا.



مجلس جامعة اسوان

فيما أكد الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة بان جامعة أسوان احتلت مكانة متقدمة فى تطبيق الجودة والضمان من بين الجامعات وخاصة فى المعامل البحثية التى تمثل الذراع الأيمن للمنظومة التعليمية والبحثية والخدمية بالكليات العملية.

من ناحية أخرى يقول أحمد بركات، حاصل على ليسانس آداب أن كل أهالى أسوان يتوقون لأن تكون جامعتهم الوليدة من أكبر الجامعات المصرية ولكن ذلك لابد أن يتأتى بأن تبدأ جامعة أسوان من حيث انتهت بقية الجامعات لافتا إلى ضرورة حصول جميع كليات جامعة أسوان على الاعتماد.



معمل فيزياء بجامعة أسوان

ويشاركه الرأى ناصر محمود، حاصل على ليسانس تربية لابد أن تعلن جامعة أسوان عن مسابقة للعمالة لتضم الجامعة عمالة مدربة وكفاءات وبشكل محايد فضلا عن فتح الباب للباحثين .

ويكشف حمادة المطعنى طالب أن المدن الجامعية بجامعة أسوان سواء للبنين أو البنات غير مؤهلة ولابد من قياس رضاء نزلاء هذه المدن ومقارنه ذلك مع بقية المدن الجامعية على مستوى الجمهورية، فضلا عن أنه لا تزال كليات الجامعة فى مختلف المواقع تعانى من التكدس رغم القفزة الحضارية التى شهدتها الجامعة بدخول فرع الجامعة الجديد بمدينة أسوان الخدمة .



رئيس جامعة أسوان يتفقد كلية العلوم

فيما يناشد امين بدرى، حاصل على بكالوريوس خدمة بتفقد فريق مفاجئ من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد منشأت جامعة أسوان سواء قاعات دراسية أو معامل أو وسائل تعليمية وغيرها دون اصطحاب أى عضو من جامعة أسوان ومتابعة كل مرافق الجامعة والأستماع للطلاب.

ويرى حسن قناوى، حاصل على بكالوريوس تجارة أن مركز ضمان الجودة بجامعة أسوان عباره عن وحدة صغيرة يتمنى أن تكون فى مستوى مراكز ضمان الجودة بالجامعات على مستوى لجمهورية مقترحا بحل هذه الوحدة وتشكيل مركز شامل لضمان الجودة يضمن واستيفاء الكليات و جميع معايرها حتى حصولها على الاعتماد وحتى صعود جامعة أسوان لأعلى مستويات الجودة لأن ذلك سيعود بالفائدة والنفع على المجتمع وعلى الطالب وعلى الجامعة .



معامل حديثة بكلية العلوم



معامل علمية دخلت الخدمة مؤخرا



أعضاء هيئة التدريس بجامعة أسوان