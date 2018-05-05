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السبت، 05 مايو 2018 01:49 م
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صور.. تغطية مسقى العمود الغربى بجهينة الشرقية بتكلفة 400 ألف جنيه فى سوهاج

السبت، 05 مايو 2018 01:28 م
صور.. تغطية مسقى العمود الغربى بجهينة الشرقية بتكلفة 400 ألف جنيه فى سوهاج تغطية مسقى العمود الغربى بجهينة


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، عن تغطية مسقى العمود الغربى بجهينة الشرقية بطول 370 متر وبتكلفة 400 ألف جنيه ضمن الخطة الاستثمارية 2017/2018 ، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتغطية الترع والمساقى التى تمر وسط الكتلة السكنية بعدد من القرى، للحد من التلوث والحفاظ على صحة المواطنين.

وقال المحافظ فى بيان أنه تتم تغطية الترع والمصارف التى تخترق الكتل السكنية شديدة الكثافة، خصوصًا أنَّها تحتاج أعمال تطهير ومواجهة التلوث نتيجة إلقاء المخلفات على جانبى هذه المجارى وداخلها، علاوة على الحماية من مخاطر التعديات للحفاظ على صحة المواطنين.

وأضاف عبدالمنعم، أن الفترة القادمة ستشهد تغطية عدد من الترع والمصارف بمختلف قرى ومدن المحافظة، ضمن الخطة الاستثمارية، والمشروعات الممولة من قرض البنك الدولى، وتأتى تلك المشروعات فى إطار جهود المحافظة، لتحقيق التنمية الشاملة، والارتقاء بالمستوى المعيشى والحضارى للمواطنين، ودعم قطاعات الرى والزراعة.

وأضاف حازم أبو الخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة أن أعمال تغطية مسقى العمود الغربى بجهينة الشرقية تتم بالتعاون مع مديرية الرى بسوهاج وسوف يتم الانتهاء من أعمال التغطية خلال أسبوعين.

 

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