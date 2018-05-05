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صور.. تعرف على صناعة الفوانيس الفاطمية بالفيوم

السبت، 05 مايو 2018 05:00 ص
صور.. تعرف على صناعة الفوانيس الفاطمية بالفيوم


الفيوم – رباب الجالي
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فوانيس مميزة مصرية خالصة ألوانها المبهجة والكتابات المدونه عليها بالخط العربى الجميل، تحفظ بهجة الإحتفال بقدوم شهر رمضان بعيدا عن ضجيج الفوانيس الصينى والصناعية الجاهزة والحديثة التى أصبحت مثل لعب الأطفال، ليس بها ما يمثل الاحتفال بقدوم الشه الكريم إنها الفوانس الفاطمية الشهيرة التى يشتهر بها "المهندس عزت " كما يطلق عليه الأهالى بشارع الرملة بمدينة الفيوم.

يقول عزت درويش الشهير بالمهندس عزت صانع الفوانيس الفاطمية بالفيوم أنه بدأ فى مهنته منذ 40 عاما مع والده الذى توارث المهنة من جده وكان يقوم بتصنيع الفوانيس مع والده حتى أتقن الصنعة وبعد وفاة والده أصبح هو المسؤل عن ورشة تصنيع الفوانيس الفاطمية الخاصة بهم.

ولفت عزت درويش أن الفوانيس الفاطمية لها أشكال مختلفة وأسماء متعددة وتصنيعها يستغرق أوقاتا مختلفة وفقا لحجم ونوع الفوانيش فهناك فانوس صغير يستغرق 10 دقائق وهناك فوانيس كبيرة تستغرق عدة ساعات مثل الفانوس النجمة الكبير لافتا الى أن تصنيع الفوانيس هى حرفته وهوايته التى لا يستطيع التخلى عنها أبدا أنه رغم إصراره على تعليم أبنائه وحصولهم على شهادات جامعية إلا أنه يقوم بتعليمهم مهنة صناعة الفوانيس ويقومون بمساعدته فى الأجازات الدراسية حتى يتوارثوا المهنة عنه ولا تنقرض بعد وفاته.

وعن الجمل المكتوبة بخطوط عربية كبيرة ومميزة على الفوانيس أكد عزت درويش أنها تتم من خلال ماكينات لديه فى الورشة يقوم بالكتابة على الفوانيس من خلالها.

وأشار عزت درويش أن الإقبال على شراء الفوانيس يبدأ من قبل ليلية رؤية هلال شهر رمضان بيوم حيث يكون الاقبال على مدار يومين قبل بء الشهر الكريم وله زبائن معروفة تأتى إليه كل عام وتقوم بشراء الفانوس منه

وعن تصميم الفوانيس وإختيار أشكالها أكد صانع الفوانيس بالفيوم أنه يتعمد اختيار أشكال للفوانيس من الماضى للإحتفاظ ببهجة الاحتفال بشهر رمضان الكريم مثل الماضى ولذلك هذا العام قام بتنصع فانوس الشمع الصغير حتى يقوم الأطفال بوضع الشمعة بداخله والإحتفال به مثلما كان يتم قديما مع تداخل الألوان والخامات المختلفة والعصرية.

وعن تأثير انتشار الفوانيس الجاهزة الصينى وغيرها على سوق الفوانيس اليدوية الفاطمية أكد درويش أنها لم تؤثر عليهم خاصة ان زبانه يعرفون طريقه كل عام ويقبلون على الشراء منه وأصبحت عادة لديهم لافتا الى أن أسعار الفوانيس تبدأ من 80 جنيها حتى 250 جنيها.


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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