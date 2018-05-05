صور.. تركيب 32 عمود إنارة بموقع عمارات الإسكان الاجتماعى بقلين كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقدت المهندسة جيهان مسعود رئيس مركز ومدينة قلين، الأمال الجارية لاستكمال إنارة طريق قلين دسوق وجارى تركيب 32 عمود إنارة أمام عمارات الإسكان الاجتماعي، على نفقة صندوق الخدمات بالمحافظة، تنفيذاً لتكليفات اللواء السيد نصر محافظ كفرالشيخ بتكثيف الحملات على المرافق وتحسين الخدمات للمواطنين، والتواصل معهم ميدانياً.

وقالت المهندسة جيهان مسعود، فى بيان إنها تبعت أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق قلين دسوق واستكمال أعمال توسيع طريق قلين دسوق أمام العمارات لاستكمال أعمال الرصف وإزالة الإعلانات المخالفة والانتهاء من عمليه التمهيد لوضع طبقة الإسفلت.



تركي أعمدة الإنارة للسكان الإجتماعي بقلين



تركيب اعمدة الانارة لانارة الطرق بمقع الاسكان الاجتماعي