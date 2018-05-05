صور.. تدشين أول لجنة نقابية للبحارة واختيار مجلس الإدارة ومقرها كفر الشيخ

صور.. تدشين أول لجنة نقابية للبحارة واختيار مجلس الإدارة ومقرها كفر الشيخالسبت، 05 مايو 2018 01:02 ص
جانب من اجتماع اللجنة النقابية لبحارة كفر الشيخ
إضافة تعليق
شهد نادى كفر الشيخ الإجتماعى، مساء أمس الجمعة، تدشين اللجنة النقابية للبحارة بكفر الشيخ، وعقدت الجمعية العمومية اجتماعها بحضور 50 من الأعضاء، لإختيار مجلس الإدارة وموقع اللجنة بالمحافظة ، واستكمال المستندات الرسمية الموثقة فى الشهر العقاري ، لتقديمها لمديرية القوى العاملة لتبدأ النقابة في أداء عملها ، لخدمة العاملين بالعمل البحري من ضباط ومهندسين بحريين بمختتلف الرتب البحرية ، والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج، وأشرف على تلك الإنتخابات الدكتور سامح حسنين .
قال المهندس بحرى أحمد عبدالقادر أبو عرب ، إنه تم انتخاب أعضاء الجمعية العمومية، مجلس الإدارة المكون من النقيب و7 أعضاء من بينهم نائب أول ونائب ثانى، وهم حسن البربرى، كبير مهندسين ، نائب أول ، وربان سامح أحمد ، نائب ثاني ، ومصطفى الغباري ، وكبير مهندسين إبراهيم فرحات ، والمهندس إبراهيم منصور ، كبير ضباط أحمد محمد غازي ، القبطان علاء خالد .
وأضاف أبو عرب ،لـ " اليوم السابع" أن الهدف من انشاء اللجنة النقابية، أن يندرج جميع البحارة بالمحافظة وعددهم 2000 بحار بمختلف الرتب البحرية ، تحت مظلة واحدة قانونية ، وتوفير الخدمات التشغيلية والصحية والترفيهية لأعضاء النقابة ،وزيادة رفع مستوى البحار ليكون متميزاً في سوق العمل ، وتوفير فرص عمل بعيداً عن شجع مكاتب التشغيل ، ومتابعة عمل البحار على كل سفن العالم، ضماناً لحقوقه ، بالإضافة انشاء عدد من اللجان النقابية على مستوى المحافظات لتكوين نقابة عامة.
وقال أبو عرب ، إن البحارة من خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، والنقل البحري ، " الأكاديمية البحرية " بقسميها ، ملاحه بحرية وتخرج ، ضابط ثاني ، ضابط ربان ، وهندسة بحرية تخرج " مهندس ثالث ، ومهندس ثاني ، وكبير مهندسين ، وكذلك حملة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية والكهربية ودارسي الدراسات التأهيلية ، من مختلف أقسام العمل البحري مثل بحار وميكانيكي بحري ، وطباخ بحري ، وسفرجي بحري ، ، مؤكداً أنهم يعملون بالسفن التجارية بعد اجتياز الاختبارات بقسم الدراسات التأهيلية بالأكاديمية البحرية وبالتعاون مع هيئة السلامة والتفتيش البحري .
جانب من اجتماع اللجنة النقابية لبحارة كفر الشيخ
الحضور من البحارة
أعضاء اللجنة النقابيه
جانب من الحضور من البحارة
اجراء اول انتخابات للجنة النقابية للبحارة
جالنب من البحارة
الحضور من البحارة من كافة مراكز
بعض البحارة اثناء الاجتماع
إضافة تعليق
الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة