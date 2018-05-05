صور.. تدشين أول لجنة نقابية للبحارة واختيار مجلس الإدارة ومقرها كفر الشيخ







كفر الشيخ – محمد سليمان

شهد نادى كفر الشيخ الإجتماعى، مساء أمس الجمعة، تدشين اللجنة النقابية للبحارة بكفر الشيخ، وعقدت الجمعية العمومية اجتماعها بحضور 50 من الأعضاء، لإختيار مجلس الإدارة وموقع اللجنة بالمحافظة ، واستكمال المستندات الرسمية الموثقة فى الشهر العقاري ، لتقديمها لمديرية القوى العاملة لتبدأ النقابة في أداء عملها ، لخدمة العاملين بالعمل البحري من ضباط ومهندسين بحريين بمختتلف الرتب البحرية ، والمساهمة في دفع عجلة الإنتاج، وأشرف على تلك الإنتخابات الدكتور سامح حسنين .

قال المهندس بحرى أحمد عبدالقادر أبو عرب ، إنه تم انتخاب أعضاء الجمعية العمومية، مجلس الإدارة المكون من النقيب و7 أعضاء من بينهم نائب أول ونائب ثانى، وهم حسن البربرى، كبير مهندسين ، نائب أول ، وربان سامح أحمد ، نائب ثاني ، ومصطفى الغباري ، وكبير مهندسين إبراهيم فرحات ، والمهندس إبراهيم منصور ، كبير ضباط أحمد محمد غازي ، القبطان علاء خالد .

وأضاف أبو عرب ،لـ " اليوم السابع" أن الهدف من انشاء اللجنة النقابية، أن يندرج جميع البحارة بالمحافظة وعددهم 2000 بحار بمختلف الرتب البحرية ، تحت مظلة واحدة قانونية ، وتوفير الخدمات التشغيلية والصحية والترفيهية لأعضاء النقابة ،وزيادة رفع مستوى البحار ليكون متميزاً في سوق العمل ، وتوفير فرص عمل بعيداً عن شجع مكاتب التشغيل ، ومتابعة عمل البحار على كل سفن العالم، ضماناً لحقوقه ، بالإضافة انشاء عدد من اللجان النقابية على مستوى المحافظات لتكوين نقابة عامة.

وقال أبو عرب ، إن البحارة من خريجي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ، والنقل البحري ، " الأكاديمية البحرية " بقسميها ، ملاحه بحرية وتخرج ، ضابط ثاني ، ضابط ربان ، وهندسة بحرية تخرج " مهندس ثالث ، ومهندس ثاني ، وكبير مهندسين ، وكذلك حملة بكالوريوس الهندسة الميكانيكية والكهربية ودارسي الدراسات التأهيلية ، من مختلف أقسام العمل البحري مثل بحار وميكانيكي بحري ، وطباخ بحري ، وسفرجي بحري ، ، مؤكداً أنهم يعملون بالسفن التجارية بعد اجتياز الاختبارات بقسم الدراسات التأهيلية بالأكاديمية البحرية وبالتعاون مع هيئة السلامة والتفتيش البحري .