صور.. "اليوم السابع" داخل أول مستشفى نساء وتوليد ببنى سويف بعد تطويرها







بنى سويف - هانى فتحى

ظلت الوحدات الصحية الريفية والمستشفيات التكامل داخل القرى على مستوى محافظات مصر، صداع فى رأس الحكومات المتعاقبة المختلفة، لما شهدته من نقص فى الخدمات ونفور من الأطباء للعمل بها بسبب نقص الأجهزة والمعدات، لتصبح مباني خاوية على عروشها.

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة لدراسة تطوير مستشفيات التكامل والاستفادة منها لتقديم الخدمات الطبية المرجو منها، حيث يوجد فى محافظة بنى سويف 15 مستشفى تكامل.

وعلى بعد 30 كيلو متر غرب مدينة الفشن الواقعة أقصى جنوب محافظة بنى سويف، عانى أهالى قرية دلهانس والقرى التابعة لها من نقص الخدمات الطبية داخل المستشفى القروي، ومن الذهاب إلى مدينة الفشن لتلقى الخدمة العلاجية داخل المستشفى المركزي .

تحول الوضع داخل المستشفى القروي بقرية دلهانس بطريقة إيجابية إلى الإمام بزاوية 360 درجة، فعلى الطريق الرابط بين القرية والطريق الصحراوى الغربي، تشاهد أثناء مرورك عليه مبنى فخما يجعلك تشعر بأنك تمر أمام أكبر المستشفيات الاستثمارية داخل القاهرة.

"اليوم السابع" تجول بصحبة الدكتور محمود حسين مدير مركز الأمومة والطفولة بقرية دلهانس لمتابعة الطفرة الكبيرة التى شهدتها المستشفى القروي.

فمنذ مرورك من البوابة الحديدية للمستشفى تجد حديقة خضراء كبيرة بطول المستشفى بها أزهار ونباتات زينة، مكتوب فى منتصفها كلمة تحيا مصر .

وفى الدور العلوي المخصص للمستشفى "مركز دلهانس المتميز للخدمات الصحية للام والطفل " يستقبلك "كونتر" كبير تجلس عليه ممرضتان لاستقبال الحالات وتدوين بياناتهم عبر الحاسب الآلى ثم إدخال الحالة الى غرفة الكشف، تلك الغرفة المجهزة بأفضل جهاز سونار للكشف على الأم الحامل ، وبجوارها غرفة كشف مخصصة للأطفال مزودة بشبكة تنفس صناعي مركزية .

واصلت كاميرا "اليوم السابع" جولتها داخل المستشفى، حيث تتواجد غرف لتجهيز السيدات لعمليات الولادة وغرفتين للعمليات إحداهما للولادة الطبيعية والأخرى للقيصرية، وغرفة إفاقة بعد العمليات، وغرف إقامة للمرضى وغرفتين للعناية المتوسطة مزودتان بأحدث الأجهزة .

وانتقلت كاميرا "اليوم السابع" إلى القسم المخصص للحضانات حيث تتواجد 6 حضانات، منها حضانة فى غرفة مخصصة للعزل، بالاضافة الى غرف تجهيز الرضعات .

الدكتور محمود حسين مدير مركز دلهانس المتميز للخدمات الصحية للام والطفل أثنى فى حديثه لـ" اليوم السابع " على مجهودات القيادة السياسية ووزير الصحة ووكيل وزارة الصحة فى متابعة تجهيز المستشفى على أحدث مستوى من الإنشاءات والأجهزة غير الموجودة فى غيرها من المستشفيات المركزية .

وأضاف أن المريض الذي يأتي الى مستشفى يتم استقباله فى قسم الاستقبال وتدوين كافة البيانات الخاصة به" بعدها يتم نقله الى غرفة الكشف، مؤكدا أن المستشفى تحتوى على غرفتين لعمليات الولادة.

وتابع : لأول مرة يوجد فى مستشفى داخل قرية غرفتين للعناية المتوسطة تضم 4 أسرة مجهزة بأحدث الأجهزة من التنفس الصناعي وغيرها لعلاج الحالات التى تحتاج الى عناية مركزة لعدم نقل السيدة التى أجرت العملية الجراحية داخل المستشفى الى المستشفى المركزي أو المستشفى العام ".

وأكد مدير المستشفى ،أنه تم تجهيز قسم للإقامة يضم 18 سريرا تم تجهيزها على أعلى مستوى لراحة المرضى مدعمة بدورات مياه داخلية بالاضافة الى وجود شبكة اتصال مباشرة بالتمريض لسرعة التواصل .

وأشار مدير المستشفى "إلى أنه تم تجهيز قسم خاصة للحضانات يم 6 حضانات بها اجهزة سباب وفنت وأجهزة تدفئة للأطفال حديث الولادة ، كما يضم القسم غرفة مخصصة للأطفال العزل"مضيفا ان قسم الحضانات يضم غرفة لتجهيز الرضعات وكذلك كونتر كبير مزود بكاميرات حتى تستطيع الام مشاهدة طفلها داخل الحضانة ون الحاجة الى دخول الغرفة المعقمة الموجود بها الطفل .

الدكتور عبدالناصر حميده وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف ، أكد لـ" اليوم السابع " أن مركز دلهانس المتميز للخدمات الصحية للام والطفل يخدم قرى غروب مركزي الفشن وسمسطا ، مشيراً الى أن المركز دخل ضمن الافتتاحات الرئاسية القادمة .

وأضاف وكيل وزارة الصحة أن المركز به 25 ممرضة مدربة على أقسام النساء والتوليد والحضانات والعمليات والعناية المركزة ، مشيراً الى أن المركز تم تزويده بمجموعة من الأطباء المتخصصين فى تلك التخصصات، موضحا أن مديرية الصحة تعاقدت مع أطباء من الجامعة للعمل داخل المركز، مشيراً الى انه سيتم تطبيق اللائحة 120 داخل المركز.

وتابع وكيل وزارة الصحة أن المركز يضم "معامل تحاليل، بنك الدم، غرف عناية مركزة، قسم حديث للحضانات وأقسام داخلية.



مركز دلهانس المميز للخدمات الصحية للطفل والأم



الأشجار فى مدخل المركز



قسم الاستقبال



تجهيز المستشفى على أعلى مستوى



تجهيز المستشفى على أعلى مستوى



قسم الحضانات



تعقيم الحضانات



الحضانات الجديدة



قسم الحضانات



قسم الحضانات فى المستشفى



قسم الحضانات



جهاز التدفئة للاطفال



الحضانة



الحضانة



غرفة الكشف