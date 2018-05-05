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صور.. الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تنظم مسيرة "هما دول ولادك يا مصر "

السبت، 05 مايو 2018 01:25 م
صور.. الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تنظم مسيرة "هما دول ولادك يا مصر " جانب من المسيرة


البحرالأحمر - عماد عرفة
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نظمت الإدارة المركزة للبرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، مسيرة بعنوان "هما دول ولادك يا مصر" من المجمع الإعلامى بالغردقة وحتى النصب التذكارى للجندى المجهول وذلك تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء.

 
وشارك فى المسيرة اللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد صلاح حشيش وكيل مديرية الشباب والرياضة، وتم وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول وإرسال رسالة إلى العالم أجمع بأن شباب مصر يؤيد كل ما يقوم به الجيش المصرى لتطهير الوطن الغالى من الإرهاب الأسود .
 
جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

سكرتير عام مساعد المحافظة يشارك فى المسيرة
سكرتير عام مساعد المحافظة يشارك فى المسيرة

جانب من المسيرة
جانب من المسيرة

 


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