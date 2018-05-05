صور.. الشباب والرياضة بالبحر الأحمر تنظم مسيرة "هما دول ولادك يا مصر "







البحرالأحمر - عماد عرفة

نظمت الإدارة المركزة للبرلمان والتعليم المدنى بمديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، مسيرة بعنوان "هما دول ولادك يا مصر" من المجمع الإعلامى بالغردقة وحتى النصب التذكارى للجندى المجهول وذلك تزامنا مع احتفالات عيد تحرير سيناء.

وشارك فى المسيرة اللواء عصام الليثى السكرتير العام المساعد للمحافظة، وأحمد صلاح حشيش وكيل مديرية الشباب والرياضة، وتم وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول وإرسال رسالة إلى العالم أجمع بأن شباب مصر يؤيد كل ما يقوم به الجيش المصرى لتطهير الوطن الغالى من الإرهاب الأسود .