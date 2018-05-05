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صور .. افتتاح مبنى وحدة محلية بمطوبس بالجهود الذاتية

السبت، 05 مايو 2018 03:41 م
صور .. افتتاح مبنى وحدة محلية بمطوبس بالجهود الذاتية افتتاح مبنى الوحدة المحلية بمطوبس


كفر الشيخ – محمد سليمان
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افتتح اللواء عصام رصاص رئيس مركز ومدينة مطوبس، اليوم السبت، الدور الثانى لمبنى الوحدة المحلية لقرية الجزيرة الخضراء التابعة لمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ، والذى تم إنشاوه بالجهود الذاتية .

جاء ذلك بحضور راشد شرف الدين نائب المدينة لشئون القرى، والمهندس قدرى حسن ناصر رئيس القرية، وأنور إسماعيل عطية نائب رئيس المدينة لشمال الطريق الدولى، وسليم أبو شريف وإيمان النحراوى، ونسرين النحاس، نواب رئيس مجلس المدينة.

وأشاد رصاص، خلال كلمة ألقاها بالجهد المبذول للانتهاء من إنشاء المبنى، ولكل من ساهم فى هذا العمل، مؤكداً على روح التعاون من الجهات التنفيذية والمجتمع المدنى فى المشاركة فى أى أعمال للصالح العام ورفعت هذا الوطن.

 

 

افتتاح مبنى الوحدة محلية بمطوبس
افتتاح مبنى الوحدة محلية بمطوبس

 

رئيس مدينة مطوبس بمبنى الوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء
رئيس مدينة مطوبس بمبنى الوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء

 

تكريم رئيس مدينة مطوبس
تكريم رئيس مدينة مطوبس

 

مبنى الوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء من الداخل
مبنى الوحدة المحلية بالجزيرة الخضراء من الداخل

 

جانب من الحضور اثناء الافتتاح
جانب من الحضور اثناء الافتتاح

 


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