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صور.. استجابة لليوم السابع حملات لتطهير المجارى المائية من ورد النيل بالغربية

السبت، 05 مايو 2018 05:27 م
صور.. استجابة لليوم السابع حملات لتطهير المجارى المائية من ورد النيل بالغربية


الغربية – عادل ضرة
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فى استجابة سريعة لما نشرته "اليوم السابع" بعنوان "فلاحو الغربية يستغيثون بالحكومة لتطهير المجارى المائية من ورد النيل"، قامت هندسة صرف غرب المحلة برئاسة المهندس أحمد زكى بالتنسيق مع هندسة صرف شرق المحلة، بحملة تطهير للمصارف والمجارى المائية لرفع ورد النيل.

وتم الدفع بالكراكات على مصرف محلة حسن ومصرف طرينة، وتم رفع كميات كبيرة من ورد النيل على جانبى المصارف، كما تم رفع المخلفات والقمامة الملقاة بهذه المصارف، التى تعوق حركة المياه.

وكان "اليوم السابع" قد نشر معاناة المزارعون من انتشار ورد النيل وعدم تطهير المصارف والترع منه، نظرًا لعدم قيام المسئولين بالرى بتطهير الترع والمصارف من ورد النيل الذى يلتهم كميات كبيرة من المياه التى تتبخر فى الهواء والتى لا يمكن تعويضها.

وتضرر الفلاحون من عدم قيام مديرية الرى بالغربية بتطهير الترع والمصارف وفقا للجداول المحددة، وهو ما يترتب عليه انتشار ورد النيل بصورة كبيرة بها وغطى المجرى المائى بالكامل.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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فلاحو الغربية يستغيثون بالحكومة لتطهير المجارى المائية من ورد النيل

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